蔡英文因應中美貿易戰提7項裁示 林濁水送7字

2018年08月08日 10:25 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

因應美中貿易衝突，總統蔡英文提7項工作，包括有秩序推動台商回台投資或移轉生產基地、加速執行擴大內需計畫、打造新南向產業鏈、成立農業投資公司與海外投資開發公司等。對此，前民進黨立委林濁水說雖然因應不是簡單事，但「蔡政府終於覺悟」，雖然太慢，還是懂得亡羊補牢。

為了持續掌握美中貿易衝突在內等國際經貿動態，及政府各部門因應情形，蔡總統昨召開「對外經貿戰略會談」第六次會議。蔡總統說，中長期而言，美中貿易衝突持續升高及擴大，對全球貿易及供應鏈將造成廣泛深遠影響。她說台灣數十年來以促進出口為導向的經濟成長模式，台商在全球布局乃至兩岸經貿關係，都將受到嚴厲考驗，這是台灣經濟及產業結構全面調整及轉型重大挑戰，攸關未來數十年台灣經濟競爭力的強弱及國力興衰。

蔡總統做出7點裁示，包括加強提供台商必要的協助，協助在中國大陸的台商回台投資或移轉生產基地至新南向及其他國家或地區，應擬定具體可行的協助計畫，有秩序地推動台商回台投資或移轉生產基地。

對此，林濁水在臉書發文指出，川普剛發動貿易戰，蔡政府說對台灣看不出什麼重大影響。「當時我大大嚇了一跳，川普針對中國2025計劃發動的根本是全球經濟霸權之爭，是系統性的戰爭，蔡政府卻看成計較貿易順逆差的一般貿易戰，無論就經濟論經濟或就戰略論戰略看，都太外行了，完全是淺碟子思想的反應，太令人擔心」。

對於美中貿易衝突升高，蔡英文指示7大工作，林濁水說，雖然因應不是簡單事，但是蔡政府終於覺悟，雖然太慢太慢了，「但是懂得要亡羊補牢，還是給她肯定」。

(中時電子報)