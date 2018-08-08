丁守中公布線上捐款系統 「國民黨林志玲」游淑惠現身教學

國民黨台北市長參選人丁守中8日公布政治獻金帳戶以及線上捐款系統，邀請「國民黨林志玲」游淑惠為大家解說如何操作。（陳信翰攝）

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中時
、楊佳穎

國民黨台北市長丁守中8日上午召開記者會，公布政治獻金帳戶及線上捐款系統，更邀請有「國民黨林志玲」稱號的黨代表游淑惠現身實際教學。丁守中受訪笑說，游淑惠很熱情，身為黨代表願意前來支持；至於是否會邀游淑惠加入競選團隊？他僅表示，希望所有基層朋友都能來支持，一起贏得這次選舉。

丁守中在會中拿出一張泛黃支票，分享一段29年前的故事。他指出，1989年首度競選立委時是自行參選，並未獲得國民黨提名，籌措競選經費就是最大難題；而在偶然的際遇下，一位水電行鄭耀輝大哥簽了一張支票，捐獻一萬塊錢，並表達小市民的需求很單純，就是乾淨政治、安定社會、繁榮經濟及安居樂業的生活。

丁守中進一步說，這是人生中第一筆政治捐款，後來這張支票一直沒有提領，保留至今，也隨時提醒自己不忘從政初心，而鄭大哥已在2017年過世，自己也將這段故事記錄下來做為紀念。

對於游淑惠曾幫國民黨中央委員連勝文打選戰，找她站台是否因為連勝文推薦？丁守中受訪表示，連勝文有持續相助，日前受訪時也提到若台北市長柯文哲要當網紅，願意當柯的經紀人，而這次是游淑惠很熱情，願意以黨代表身份前來支持。

至於是否會找連勝文站台，丁守中說，兩人在基層經常見面，接下來也還有很多機會碰面，但目前站台時間一直延後，因為現在這種站台都是自己動員造勢、自己人互相取暖，效果不大，應該先走入基層，勤跑市場、公園等。

媒體追問，柯文哲募款效果驚人，而丁過去也有「募款王」稱號，是否有壓力？丁守中則回「我相信當然有壓力」，但有多少子彈就打怎麼樣的仗，當年曾靠三百多萬在國民黨沒有提名之下贏得勝選，也在當時的立法院創下奇蹟，「所以我有信心憑較少的資源照樣能打贏選戰，只要有市民大眾的支持」。他也不忘呼籲，現在國民黨處境非常艱難，希望市民朋友都能支持。

(中時 )

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