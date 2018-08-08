兄弟返鄉重拾「最不想從事行業」！父子同心讓茶香傳百年

2018年08月08日 10:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今天是一年一度父親節！父子同心創未來、感情增溫！坪林漁光「白青長茶作坊」已傳承百年，以產製在地文山包種茶聞名。第四代主人「白青長」先生擁有近50年的製茶經驗，搭配2位兒子白俊育、白順楊創意行銷，歷經4年的努力與磨合，成功建立出自家品牌，不僅提升產品價值，也為老茶廠注入新思維。

「白青長茶作坊」第五代負責人白俊育、白順楊皆為7年級生，俊秀的外表與時下年輕人無異，卻已累積多年經驗，皆是不折不扣的「製茶師」。求學期間2人分別學習資訊工程及髮型設計，畢業後各別於100及103年返鄉，重拾那當初「最不想從事的行業」。白俊育表示，因為知道做茶非常辛苦，自己和弟弟念書時都挑「最遠」的學校，能躲就躲，但隨著年紀增長，使命感就越強烈，最後兩兄弟在沒相約狀況下，自動回頭延續、發揚自家產業。

回鄉初期，父子們都很不適應彼此，爸爸認為只要學好做茶，不需想點子經營銷售；兒子們則不捨自家好茶只以大量批發方式出售，以父親本名「白青長」，象徵包種茶職人的精神，設計外包裝並經營粉絲團。品牌建立至今滿4年，不僅讓更多人認識坪林茶，也跌破父親眼鏡，銷售成長佔年產量的2成。白青長笑說，剛開始不懂，自己採茶採得滿身汗，看兒子們在旁不時滑手機和拍照，把兩人臭罵一頓。後來才知道兄弟倆在紀錄製茶過程，與顧客、網友一同分享。

2017年開始，兩兄弟聯合瞞著父親，拿著自家茶參與「食品界米其林」-比利時國際風味品質評鑑(International Taste & Quality Institute，簡稱iTQi），連續兩年獲得最高榮譽3星獎，不僅打開文山包種茶知名度，也將自家茶品牌推向國際。

(中時電子報)