女童異常「嚼橡皮筋」　驚爆遭色叔公性侵350次、爸爸也是惡狼

女童爆出被色叔公性侵350次後，也說出被父親酒後猥褻3次。(示意圖/新浪網)

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中時電子報

新北市一名８歲女童因為父母離異，與父親同住蘆洲，因跟妹妹想看的電視節目不同，於是到鄰近的６０多歲叔公家看電視，不料每隔2、3天就被叔公猥褻、性侵一次，導致嚴重失憶，出現嚼橡皮筋、咬棉被等異常行為，新北地院認定色叔公2012年1月到2015年7月，共性侵女童350次、猥褻170次，依加重強制性交等罪重判刑20年。

女童爆出遭叔公性侵後，才說出睡覺時曾被父親酒後猥褻胸部、下體3次，新北地院再依對兒童乘機猥褻罪，判狼父1年6月徒刑，可上訴。

個性溫順的女童，遭叔父性侵期間，擔心家庭破裂，受害都未跟任何人透露，沒想到色叔公卻變本加厲，從2012年1月到2015年7月，以每3天一次的頻率，總計性侵女童350次，每次完事都會塞１、２千元封口費給女童，全案直到鄰居告訴女童母親，叔公常塞錢給女童，經母親表姑追問，女童才痛哭說出叔公的狼行。

據蘋果報導，色叔公在新北地院開庭時，坦承與女童發生性關係，但推說女童沒拒絕，不過女童應訊時對法官表示，討厭叔公惡行，不可能願意跟叔公有性行為。法官因而認定女童非自願，且遭性侵後出現咬橡皮筋、棉被等異常行為，可見受傷頗深，因此重判色叔公20年確定，另須賠償女童30萬元、女童母親15萬元。

女童遭色叔公性侵爆發後就被社會局安置，一開始並未告訴社工遭父親狼爪，是後來才跟母親及妹妹提及，檢警發現，女童父親自2013年9月至2014年1月，3次酒後進房猥褻女童胸部、下體，於是起訴狼父，新北地院依對兒童乘機猥褻罪，判女童父親1年6月徒刑，可上訴。

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(中時電子報)

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