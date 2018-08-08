朴子市農會 今辦107年1期稻米品質競賽

2018年08月08日 10:51 中時 張伊珊

朴子市農會今日上午舉辦「107年1期作稻米品質競賽」，現場邀請多位專家進行評比。（張伊珊攝）

縣朴子市農會總幹事黃純真（右二）表示，期透過競賽，提高農友田間栽培管理技術，增加彼此交流、觀摩機會。（張伊珊攝）

為提高國產稻米產業競爭力，嘉縣朴子市農會今日上午舉辦「107年1期作稻米品質競賽」，邀請農糧署南區分署副分署長黃怡仁，以及台南區農改場嘉義分場長羅正宗等5位專家進行評比，奪冠者將於9月分，代表朴子市參加「台灣稻米達人冠軍賽」全國賽。

朴子市農會表示，今年共有20人報名參賽，品種為高雄147號、台南16號及台南11號，經通過田間檢查，包含病蟲害、異品種、葉色等嚴格初審，首輪淘汰8位農友；由前12名農友參加決賽，評比內容有外觀性狀及規格、食味計測量蛋白質含量與新鮮度等。

朴子市農會指出，轄區內稻作面積廣泛，年耕作面積約2000多公頃，地處嘉南平原，土地肥沃，農作物深獲消費者喜愛，經農會積極推廣與輔導，歷年成績輝煌，97年度入選全國前20名優質好米，98年度更進一步榮獲「全國十大經典好米」；期透過競賽，提高農友田間栽培管理技術，並增加彼此交流、觀摩機會，也讓消費者認識優質國產好米，進而增加農民收益。

(中時 )