台北》柯姚丁若無黨選北市 人渣文本揭「他」下場最慘

2018年08月08日 10:55 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

年底北市選舉三足鼎立，現任台北市長柯文哲民調穩定領先國民黨參選人丁守中、民進黨參選人姚文智。4年前柯文哲以非典型政治人物之姿，席捲台北市囊括85萬票，「人渣文本」周偉航假想，若姚、丁退黨參選，以無黨籍參選人身分與柯文哲對決，姚文智恐怕是最大輸家。

姚文智民調持續墊底，姚陣營發言人洪立齊點名北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜應該主動退黨。人渣文本8日在臉書發文，指出柯文哲無大黨支持，獲得小黨聯合支持，情況有點類似於現任東京知事小池百合子，無主要政黨當靠山仍成功出線，足見無黨籍大戰，候選人的「實力」顯得相當重要。

人渣文本假想，若柯、姚、丁3人都是無黨參選，選票結構會呈現何種局面？他預言，「柯會拉大領先差距，得票甚至遠比姚丁二人加總要高」，原因為姚、丁沒有黨的資源支撐，會選得更辛苦，另外少了黨紀限制，藍綠民代會更傾向與柯文哲合作。

人渣文本繼續分析，姚文智選到基本盤萎縮，「就代表他本身沒實力，是吃老本的。」另一方面，姚文智在士林大同經營不到十年，少了「聞風倒」的樁腳支持，結果恐怕比有獨派文青相挺的馮光遠還慘。

人渣文本指出，丁守中若無黨參選，依照丁外省籍，黨政經歷，與軍系的人脈關係，就算退黨參選也比姚文智「強一點」，但人渣文本強調，以上要素雖讓丁守中有一定實力，但也限制丁的「爆發力」，他表示，若國民黨推出本土「藍」候選人，雖會遺漏一些外省深藍選票，不過綜觀整體局勢，拚「台語票」可進攻柯文哲地盤。

但國民黨初選的4個候選人都是外省籍的，人渣文本語帶玄機地表示歷史沒有如果，他提到「宇宙的發展線性在那個時間點就已經很難改變了。說不定更早就已經無法改變了」

(中時電子報)