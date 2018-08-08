別說風涼話！孫大千4問賴揆：48K何時入基本工資

2018年08月08日 11:03 中時電子報 戴安瑋

前立委孫大千在臉書上po文。翻攝孫大千臉書

行政院院長賴清德說要勞工的平均薪資都該有四萬八，沒達到的應該跟老闆開口要，前立委孫大千今在臉書上po文表示，這根本就是一句「何不食肉糜」的風涼話！賴神什麼時候成為了晉惠帝了？孫大千並提出4點詢問賴清德院長，行政院要不要承諾把48K列入最低工資呢？

孫大千提出的4點詢問如下:

一、行政院各單位的公務員和國營企業的員工，只要薪資不到4.8萬元，是否都可以向你要求加薪呢？

二、如果民眾因為向公司老闆反映薪資不足4.8萬元而被辭退，政府是否會輔導就業，而且保障薪資在4.8萬元以上呢？

三、行政院為什麼不乾脆把最低工資直接調高到四萬八千元，就可以省掉大家都去找老闆了，不是嗎？

四、原本說好要提出的最低工資法呢？行政院要不要承諾把48K的薪資水準直接入法呢？

網友今在ptt上熱烈討論，有網友說，「笨蛋～ 重點在貧富差距過大！」、「就算是公務員大部分沒有48K，全部的公務員超過48k的大概也只有1/3，連國營、公務員都沒有48k，至於一般勞工，25-35k其實是很正常，這種看平均收入很不準」。

也有網友在網路上留言說，「你以為全台勞工的後台,都像北農吳音寧阿姨那麼硬?」、「功德院愛說幹話聽一聽就好」

(中時電子報)