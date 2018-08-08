采盟、昇恆昌再奪桃機二期免稅店優先經營權

桃園機場第二航廈采盟免稅店區。（陳麒全攝）

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桃園機場第二航廈采盟免稅店區。（陳麒全攝）
桃園機場第二航廈采盟免稅店區。（陳麒全攝）
桃園機場第二航廈昇恆昌免稅店區。（陳麒全攝）
桃園機場第二航廈昇恆昌免稅店區。（陳麒全攝）
桃園機場第二航廈昇恆昌免稅店區。（陳麒全攝）

桃園機場第二航廈C、D區的免稅店經營管理契約案7日召開甄審會議，會議進行至8日凌晨完成，眾所矚目的桃園國際機場免稅商店招商案甄審結果出爐，目前營運的昇恒昌公司、采盟公司分別拿下最優、次優申請人權利，再度取得免稅店經營權。

桃園機場公司8日上午發布新聞資料指出，二航廈免稅店甄審結果，第二航廈管制區內C區：昇恒昌股份有限公司為最優申請人、采盟股份有限公司為次優申請人、新羅零售股份有限公司為再次優申請人。

第二航廈管制區內D區，昇恒昌股份有限公司為最優申請人、采盟股份有限公司為次優申請人、南仁湖育樂股份有限公司為再次優申請人。

根據招標作業規定，每家廠商只能取得一個區的得標資格，因此這項評選結果，宣告目前經驗的兩家廠商，都可以繼續經營12年至15年。

這項招標作業從7日清晨7時起，就展開馬拉松式的甄審會議，投標C區的7家廠商，以及投標D區的9家廠商（兩個區有6家廠商重複投標），輪流簡報並接受評審委員提問，一直持續到8日凌晨結束後，再經甄審評選後，結果才出爐。桃園機場公司總經理蕭登科7日晚間徹夜留守在辦公室，一等評選結果出爐，立即在業務單位簽呈上批示，並在8日上午上班時，立即發出新聞稿公告。

目前擁有這兩區免稅商店經營契約的昇恆昌免稅商店及采盟免稅商店在8月底即將到期，二家免稅店經過甄審會議，再度拿下優先經營權。在桃園機場自從免稅店標案採取「ROT」方式後，昇恆昌及采盟免稅店在這些年的經營為桃園機場各航廈出境層砸重金打造許多主題候機室、增設旅客服務檯，不但讓桃園機場榮登Skytrax全球最佳購物機場，還在世大運期間自掏腰包辦活動，讓這些剛踏上台灣土地、活動結束後離台的選手感受到台灣人民的熱情。甚至連桃園機場辦活動，免稅商店不但出錢、出力，還動員旗下員工到場支持，只希望讓來往的國際旅客看到台灣的文化及熱情。

(中時 )

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