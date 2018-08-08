為12年國教打先鋒 羅東高商等3校辦跨校選修

2018年08月08日 11:31 中時 林志成

國立羅東高商為是12年國教課綱綜合型高中前導學校，106學年度起試辦同科跨班、同群跨科、同校跨群等多元選修課程，不僅打破學術與專門學程兩個學制的界線，並在107學年度領先試辦與羅東高中、羅東高工合作建構跨校選修機制，培養學生跨領域合作學習力。

12年國教課綱108學年起施行，教育部國教署遴選全國59所技術型及綜合型高中為前導學校，並委託台師大組成專業團隊，辦理因應新課綱轉化所需的專業增能培訓，並同步擘劃後續前導學校試行經驗之分享與推廣，以利各技術型及綜合型高中均得於108學年度順利銜接新課綱實施。

身為前導學校的羅東高商，107學年與羅東高中、羅東高工合作建構跨校選修機制，在選修課程規畫方面，羅東高商針對全校二年級共10班於同校跨群時段開設13種務實致用課程，例如：因應宜蘭產業需求於全國首創「民宿實務」與「微型創業」課程，商管群與設計群學生得至餐旅群選修「民宿實務」課程，餐旅群學生則可選擇至商管群選修「多媒體APP設計」與「國際禮儀」課程，所有高二學生不分群皆可選修「微型創業」課程。

此外，羅東高工開設「智慧機器人」課程，羅東高中開設「森羅萬象」、「生活中的地球科學」與「生物動手做」課程，由於3所學校分具商業類科、工業類科與學術特色，這些因應新課綱研發的特色課程，可以適時提供3校學生在跨領域學習之需求。

為讓跨校選修的理想得以實踐，3所學校研擬共同選修時段；除此之外，由於羅東高商、羅東高工與羅東高中3校地理位置均在步行時間15分鐘內可抵達，地理範圍與學校學科屬性互補的特性，均為3校規畫跨校選修的有利條件。

教育部表示，12年國教課綱上路後，不同學科背景學生將有更多機會在課堂相互學習，這樣的跨領域合作學習能力與學生適性、多元選課，正是落實新課綱「自發、互動與共好」精神之具體展現。

(中時 )