印媒：為避免惹怒中國 印不加入美日澳對抗「一帶一路」的倡議

2018年08月08日 11:44 中時 楊家鑫

為了與大陸主導的「一帶一路」倡議抗衡，美國、日本、澳大利亞先前聯手發起了一項「印太」地區的基礎設施專案投資計畫。然而印度《經濟時報》日前引述消息人士披露，印度決定不加入這項計畫；《德干先驅報》則稱，儘管印度對「一帶一路」仍持反對態度，但印當局希望在印太問題上避免表現出對大陸有明顯的敵意。

大陸觀察者網報導指出，以美國為首的最新三邊倡議，旨在為印太地區國家的「基礎設施建設、應對發展挑戰、互聯互通和促進經濟增長」等專案提供資金支援。美國已承諾投入1.13億美元支援該地區的技術、能源等專案，以深化與該地區關係。對此有不少外媒認為，這項戰略明顯就是衝著「一帶一路」來的。

印度《經濟時報》7日援引知情人士消息稱，印度決定不加入7月30日啟動以美國的三方倡議，但印度對「一帶一路」持嚴肅保留態度，並熱衷促進印太地區的穩定。

《德干先驅報》則報導稱，有消息人士透露，儘管印度對「一帶一路」仍持反對態度，但印當局希望在印太問題上避免表現出對中國有明顯的敵意。

報導指出，在過去幾個月時間裡，印度跟中國進行了一系列接觸，以緩解兩國緊張的局勢。今年4月底，兩國領導人在中國武漢舉行的「非正式峰會」，讓兩國關係重回正軌。之後印度還在6月召開的上合峰會，7月的金磚四國峰會上，與中方進行交談。接下來幾個月裡，兩國國防部長、外交部長、內政部長還進行密集接觸活動。

報導稱，今年以來，印度致力於修復印中關係，總理莫迪曾主張「印太地區非集團化」的安全架構。這是印度政府試圖減輕中國的憂慮，特意強調印度在印太問題上的立場，稱無論過去還是將來都是開放的，不會敵視某個特定國家。

(中時 )