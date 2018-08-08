美第二波對陸160億美元商品加稅名單確定 23日正式實施

友善列印
中時

美國貿易代表辦公室於當地時間7日公佈了對來自大陸的160億美元商品加課關稅25％的確定名單，並將從8月23日開始正式實施。這是美國宣佈的首批對大陸500億美元商品加稅25％的第二波執行，第一波340億美元加稅25％已於7月6日開始實施。對此，彭博報導稱，川普通過威脅加稅的手段來試圖降低美國貿易赤字，不僅與大陸發生衝突，還攪亂國際金融市場，可能會破壞多年來的全球經濟上升趨勢。

大陸觀察者網報導指出，第二波160億美元商品清單6月15日公佈，經過公眾聽證和評論階段，被課稅商品種類從原先284種減少到279種，被排除在外的是航運貨櫃、浮動船塢、鋸木機械等，美方解釋的原因是，這些產品若課稅，可能對美國經濟造成嚴重傷害。此外，與第一波課稅一樣，美國利益方可以就第二波課稅商品提出特別商品豁免的申請。

美國是在301條款調查之下，以大陸要求或施壓美國合資公司轉讓技術，剝奪美資企業在執照和技術相關談判中設定基於市場的條件，大陸直接和不公平地促進在美投資以獲得技術轉讓，大陸網路侵入美國公司商業資訊等為由，對大陸500億美元商品徵收25％關稅。

大陸隨即進行對等報復，推出500億美元清單，同樣分兩批次進行。在中方對等報復之下，川普決定加碼貿易戰，8月1日宣佈將對來自大陸的兩千億美元商品課稅25％。目前第二批加稅清單正在公示中，本月底將舉行公聽會。

對此，彭博報導稱，川普通過威脅課稅的手段來試圖降低美國貿易赤字，這種做法使其不僅與中國發生衝突，還與美國的諸多盟國發生衝突，攪亂金融市場，國際貨幣基金組織不得不發出警告，這可能會破壞多年來的全球經濟上升趨勢；美國VOX時政新聞也稱，全球兩大經濟體在經濟領域搏鬥，對所有參與方都是傷害。

(中時 )

印媒：為避免惹怒中國 印不加入… 罕見富含鋰元素 陸郭守敬望遠鏡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。