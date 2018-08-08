悲傷父親節！交大高材生騎車遇劫舉辦告別式

2018年08月08日 11:31 中時 吳敏菁

交大倪姓高材生上月底和父親騎單車共遊，卻被郭姓男子駕自小客撞飛慘死，今天剛好是父親節也是倪爸爸生日，舉辦告別式。（吳敏菁攝）

悲傷父親節！交大倪姓高材生上月底和父親騎單車共遊，卻被郭姓男子駕自小客撞飛慘死，今天剛好是父親節也是倪爸爸生日，舉辦告別式，倪的車友也都前來相送最後一程，倪爸爸強忍淚水，「孩子缺席，但用這個方式，來幫我過節」，「爸爸永遠愛你」。

21歲交大電機系倪姓高材生，7月29日傍晚和父親一起騎單車上139線道，共享天倫之樂，行經彰化縣芬園鄉139線大彰路，正停在路邊休息，卻飛來橫禍，被自小客撞飛，當場死亡，警方循線追查，肇事男子隔天才投案。

倪的往生，讓親友難以接受、心痛，車友也震撼、不捨，8月5日，倪生前所屬彰化高山青車隊和多個車隊，上百車友，發起也一起騎單車到出事地點，獻上百合花、小白菊、野薑花和白桔梗等，哀悼青年的早逝，盼喚起對自行車騎士路權的重視，不要再有悲劇發生了。

在父親節這個特別的日子舉辦告別式，倪爸爸說，是老師看日子挑選，「可能是兒子想要今天幫我做父親節..」，而今天也是倪爸爸的生日，想起往事，這天總是最快樂的一天，沒想到父子緣分太短，21年來，心愛的兒子第一次缺席了，這些日子，常常夢見他，家人忍住悲傷，要孩子在天上不要擔憂，「我們永遠愛你」。

(中時 )