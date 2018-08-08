萬華分局出動百警 搜3家麻將協會逮54人賭博

2018年08月08日 11:32 中時 謝明俊

針對北市萬華區內多家麻將協會暗營賭博，警政署督察室靖紀組經多日蒐證，7日晚間規畫同步掃蕩行動，動員北市局萬華、松山等多個分局上百名警力，對萬華區內3家麻將協會進行取締，查獲賭客、員工共54人，全部依賭博罪嫌移送法辦。

台北市警局指出，為有效遏止麻將協會以合法掩護非法，從事賭博不法行為如雨後春筍增加，影響社會風氣，警政署督察室靖紀組日前接獲情資並經多日蒐證，於7日晚間持搜索票，指揮動員市警局下屬萬華等多個分局執行同步查緝行動，於萬華區查獲3家麻將協會，利用向內政部申請設立麻將協會，以合法掩護非法從事賭博行為。

市警局表示，這3家麻將協會，刻意使用「提倡不吸菸、不熬夜，不賭博、健康麻將運動」與「嚴禁賭博」等標語作掩護，以合法掩護非法，擺設麻將桌檯供客人賭博，同時因賭博金額大小，向每位賭客收取每一將新臺幣100至200元不等的抽頭金，並發給每人總額1000至5000不等的籌碼，工作人員還會幫忙賭客將籌碼兌換成現金，確有經營賭博的不法情事。

警方經偵詢現場員工及多名賭客，坦承有兌換現金賭博行為，警方在3家麻將協會內，查獲賭客、員工等共54人，查扣賭資新臺幣6萬2,761元、籌碼、賭具及營收帳冊等相關證物，全案經警訊後依涉嫌賭博罪嫌，移送臺北地檢署偵辦。

(中時 )