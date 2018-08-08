罕見富含鋰元素 陸郭守敬望遠鏡發現新恆星

2018年08月08日 11:29 中時電子報 李靖棠

據新華網報導，大陸中科院國家天文臺的研究團隊，日前透過郭守敬望遠鏡（LAMOST）發現了一顆奇特的星體，昨日在《自然·天文》公開發表。研究人員發現，這枚恆星富含少見的鋰元素，是同類星體的3,000倍之多，不僅稀有、也在天文學理論上，更讓專家們對鋰元素合成和現有恆星演化論點找出了新方向。

這枚含有大量鋰元素的恆星，位置靠近銀河系中心的蛇夫座（Ophiuchus）方向，位於銀河系以北，距離地球約4500光年。此恆星之所以如此特別，是因為近30多年來，天文學家鮮少發現高含鋰元素的天體，與當前物理學推論極為不同。一般認為，宇宙大爆炸（Big Bang）後、氫、氦、鋰三種元素形成了古老的恆星，但從現階段的觀測結果卻發現，實際的含量與估算量少了近1/2至2/3多，讓天文學家始終無法理解原因。

全名是「大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡」、又稱郭守敬天文望遠鏡。（圖/新華社）

於2010年完工、被以古代知名天文學家郭守敬冠名、全名是「大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡」（LAMOST）的天文望遠鏡，目前設置在河北承德境內。由光學系統、機械結構系統、控制系統、光纖系統、光譜儀和CCD系統、計算機集成和觀察室共7個子系統構成，可以對較大的天區範圍（20平方度）內的4000個目標的光譜進行長時間的跟蹤，成為全球重要的大型天文望遠鏡之一。

位於大陸河北承德、著名的大型天文望遠鏡LAMOST。（圖/新華社）

除了這枚奇特的恆星外，研究團隊昨日也公佈第一期的觀測光譜，對於銀河系的疆界估算有了新的觀點，從現有的5萬光年、大幅擴張為10萬光年的距離。中國天文臺與西班牙加納利天體物理研究所合作，結合郭守敬望遠鏡和多臺機器的數據，發現銀河系的恆星數量並未在5萬光年外消失，反而持續延伸制距離中心點約6.2萬光年的位置，比目前所知的距離至少多出1/4，讓我們對銀河系的大小有了新認知。

(中時電子報)