罕見富含鋰元素 陸郭守敬望遠鏡發現新恆星

由大陸郭守敬天文望遠鏡發現、一枚富含大量鋰元素的恆星。（圖/中新社）

友善列印
中時電子報

據新華網報導，大陸中科院國家天文臺的研究團隊，日前透過郭守敬望遠鏡（LAMOST）發現了一顆奇特的星體，昨日在《自然·天文》公開發表。研究人員發現，這枚恆星富含少見的鋰元素，是同類星體的3,000倍之多，不僅稀有、也在天文學理論上，更讓專家們對鋰元素合成和現有恆星演化論點找出了新方向。

為解資金「黑洞」 海航傳售670億資產予日本歐力士

這枚含有大量鋰元素的恆星，位置靠近銀河系中心的蛇夫座（Ophiuchus）方向，位於銀河系以北，距離地球約4500光年。此恆星之所以如此特別，是因為近30多年來，天文學家鮮少發現高含鋰元素的天體，與當前物理學推論極為不同。一般認為，宇宙大爆炸（Big Bang）後、氫、氦、鋰三種元素形成了古老的恆星，但從現階段的觀測結果卻發現，實際的含量與估算量少了近1/2至2/3多，讓天文學家始終無法理解原因。

全名是「大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡」、又稱郭守敬天文望遠鏡。（圖/新華社）

於2010年完工、被以古代知名天文學家郭守敬冠名、全名是「大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡」（LAMOST）的天文望遠鏡，目前設置在河北承德境內。由光學系統、機械結構系統、控制系統、光纖系統、光譜儀和CCD系統、計算機集成和觀察室共7個子系統構成，可以對較大的天區範圍（20平方度）內的4000個目標的光譜進行長時間的跟蹤，成為全球重要的大型天文望遠鏡之一。

位於大陸河北承德、著名的大型天文望遠鏡LAMOST。（圖/新華社）

除了這枚奇特的恆星外，研究團隊昨日也公佈第一期的觀測光譜，對於銀河系的疆界估算有了新的觀點，從現有的5萬光年、大幅擴張為10萬光年的距離。中國天文臺與西班牙加納利天體物理研究所合作，結合郭守敬望遠鏡和多臺機器的數據，發現銀河系的恆星數量並未在5萬光年外消失，反而持續延伸制距離中心點約6.2萬光年的位置，比目前所知的距離至少多出1/4，讓我們對銀河系的大小有了新認知。

(中時電子報)

文章來源：中國郭守敬望遠鏡發現宇宙中已知鋰含量最高恒星

文章來源：郭守敬望遠鏡完成一期巡天觀測都看到了啥？

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
美第二波對陸160億美元商品加稅… 陸取消台灣人就業審核 國台辦：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。