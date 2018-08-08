視察Zepp New Taipei進度 朱立倫：以市民身分參加首場演唱會

2018年08月08日 11:31 中時 吳岳修

「新莊Au捷運商城」是新北市府在新莊副都心積極推動的重大商業建設，匯集購物中心、餐飲、商辦於一身，引進日本Sony Music現代流行音樂演出場館「Zepp New Taipei」，預計2020年啟用，新北市長朱立倫8日上午視察建地，宏匯集團董事長許崑泰贈送邀請卡，邀請朱參加Zepp開幕時第一場演唱會，朱立倫笑著回應：「那時我已卸任當老百姓，但我一定會來參加」。

新北市府經濟發展局表示，「新莊Au捷運商城招商案」位處新莊中央路，緊臨機捷新莊副都心站、捷運環狀線新北產業園區站，由新北市府與宏匯集團合作簽署的BOT開發案，為地上14層、地下7層的商務暨購物休閒娛樂中心，總樓地板面積達5萬1780坪，落成後將成為配合新莊副都心開發案的重要商業樞紐中心。

最受矚目的是，新莊Au捷運商城還與日本Sony Music集團旗下的Zepp Hall Network合作，將在館內設立「Zepp New Taipei」，這也是Zepp在海外的第一家合作簽約案，也是全台第一個全民間出資、國際團隊規劃的現代流行音樂演出場館，全館挑高4層樓，高度約19公尺，總坪數1500坪，可容納2000名以上觀眾，屆時也將成為北部地區重要的音樂及表演場區。

(中時 )