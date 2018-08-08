曾探世界最深馬里亞納海溝 探索一號研究船竟然是二手船

2018年08月08日 13:25 中時電子報 喻華德

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月29日參訪位於海南省三亞市的中國科學院深海科學與工程研究所（簡稱深海所）。所方在介紹中國大陸首艘4,500公尺級有人潛航器「深海勇士號」的母船「探索一號」時，引起媒體的好奇。因為以中國大陸今日的國力，這種特殊用途的船舶用常理推測，應該是採購新造船，但是「探索一號」卻是購入二手船改裝而來。

圖為改裝前的「海洋石油299號」，是海洋工程鋪管作業船/多功能作業船，原為挪威製「開拓號」。（圖/海洋石油工程股份有限公司）

本次參訪中科院深海所，因為探索一號的母港是鄰近的三亞港而非深海所，所以媒體未能目擊探索一號。但是探索一號搭載的各式海洋研究裝備，則多數都與深海勇士號一起對媒體展示。

中科院瀋陽自動化研究所研製的「海斗號」自主搖控載具，在2016年曾在馬里亞納海溝創下下潛深度超過一萬公尺的記錄，也為大陸自主研製上萬公尺有人潛航器獲得寶貴的基礎資料。（圖/中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

海斗號的此外形是針對小範圍移動，以耐深、耐壓為主要考量，因為破萬公尺的海底形狀猶如漏斗，因此命名為海斗號。（圖/中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

「探索一號」原為海洋石油工程股份有限公司的「海洋石油299號」，原為中海油從挪威購置的「開拓號」。2004年9月從挪威駛抵天津服役。據該海油工程官網資訊，該船為動力定位Ⅱ級的多功能作業船，船長80.83公尺，主機功率9000kW，持有CCS和DNV船級。可滿足高精度水下作業定位要求，支持海底挖溝、起拋錨、拖帶、水下安裝、水下管道檢測與維修、海底電纜鋪設與挖溝、ROV、RCV等作業；支援油井、平臺、地震勘測、地質與環境調查等服務。海洋石油299號曾在北海、亞太、西非和中東等海域作業。

大陸自主研發的萬泉號全海深著陸器。其鋰電池由大陸自主研發，是繼日本後第二個達成全海深的鋰電池技術。（圖/中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

2013年中國科學院購入海洋石油299號後，修改專案由中船重工702研究所設計，2015年3月，由中船澄西船舶(廣州)有限公司改裝。改裝工程歷時13個月，包含外型重新最佳化(可比較船艏形狀的改變)、加長主船體、重建生活區、改裝大量艙室管路、新設備安裝校正等。過程涉及多專業交叉作業、新舊分段和設備的軟硬體整合等諸多技術和管理的難題。此外，所有的改造設計均考慮綠色、環保、節能的因素，如船舶航行節能、雜訊抑制、減振等節能減碳技術。

天涯號深淵著陸器，針對綜合應用研發，可採集水樣、沉積物樣品及錄影、攝影，曾成功捕獲大量具備深淵特徵的獅子魚及其它大型生物。（圖/中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

改造後的探索一號由將洋工程船擴展為深海研究船，滿載排水量6,250噸，船長94.45公尺，型寬17.9公尺，無限航區，DP2動力定位，續航能力大於10,000海裡，續航力大於60天。改造後船舶性能全部通過了CCS的現場測試和檢驗，各項技術參數和指標均達到甚至超過原設計要求。

原位核酸裂解系統平臺「鳳凰號」著陸器。可進行深海微生物核酸裂解提取實驗。（圖/中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

根據大陸國家863計畫，探索一號成為全國產的4,500公尺有人潛航器的支援母船；在中科院 「海斗深淵」先導專項支持下，也將作為上萬公尺深海的海上作業平臺及母船，支援大陸上萬公尺有人、無人潛航器的海試及深潛作業。除此之外，該船還具有充分的深海海洋研究作業能力，擁有「地質實驗室、地球物理實驗室、化學實驗室、生物實驗室、冷凍樣品庫」等十多個實驗室，另在甲板設置2個可拆卸式移動實驗室，能同時搭載60名船員、科學家及潛航員。

原位實驗號深淵升降器，主要用於海底微生物、化學實驗的原位培養，系統設置12個培養單元，可同時滿足多種生物地球化學原位培養實驗的需求。（圖/中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

2016年6月22日至8月12日，探索一號在馬里亞納海溝海域展開中國大陸第一次綜合性上萬公尺深淵海洋研究活動。探索一號將遵循「開放共用」原則，針對大陸乃至全世界，為深海科學研究和技術研發試驗做出積極的貢獻。

106年3月，探索一號以原位實驗號在TS-03研究航次，在10,900公尺採集的上萬公尺海水樣本。（圖/中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

由海洋石油299號，大幅改裝成為探索一號，顯示的是大陸船舶產業具有高度「系統工程」專業，因此才能評估、設計、改造。另外不像我方政府對於採購諸如此類高價國家裝備仍停留在「壽期內未對裝備持續升級，只重視買載臺換新」的落伍觀念，如同筆電從不考慮增加記憶體、升級固態硬碟，只考慮每隔數年就直接報廢換新，而不是持續升級讓效能與時俱進、物盡其用，這背後也隱含了無數稅金並未發揮最大效益的巨額浪費。

(中時電子報)