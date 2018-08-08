公共化幼兒園等不到 婦團批賴清德：騙選票政策

2018年08月08日 11:31 中時 張理國

「台北市還有5萬個小朋友在等公共化幼兒園」！平價托育行動聯盟上午帶著家長及小朋友前往行政院，抗議倉促上路的「0至5歲幼兒全面照顧新制」騙很大，公幼免費看得到吃不到；非營利幼兒園收費不超過3500元也抽不到；而準公共化幼兒園學費不超過4500元內涵不明，未來也難上路，聯盟呼籲國教向下延伸，推動「幼教國教化」。

平價托育行動聯盟召集人蔡宜珊表示，行政院長賴清德說公幼全免費，但家長去抽公幼就是抽不到，根本進不去公幼，怎麼可能全免費？顯見這是一個騙選票的政策。其次，非營利幼兒園要把學費降到3500元，但家長還是抽不到；至於私幼準公共化，內涵外界不明，等到明年8月1日上路，中間還有什麼變化，家長都不知道。

蔡宜珊說，台北市每個年齡層都有2.5萬幼兒，2到5歲共有10萬名幼兒，婦女團體一向主張公共化幼兒園要有7成，也就是說要有7萬個名額，但現在公共化幼兒園，包括公立及非營利幼兒園只有2萬出頭，等於還有5萬個小朋友在等公幼。

父親節到行政院抗議的家長周建誠表示，自己就是沒有抽到公幼跟非營利幼兒園的家長，今年去抽籤都是2、300號以後，而名額更是少得可憐，又不可能把小孩送到很遠的學校，抽籤根本沒有希望，政府應協助解決問題。

聯盟呼籲政府直接推動幼教國教化，學費統一，不要只在選舉年撒大錢，用看不到的政策騙取家長選票。

(中時 )