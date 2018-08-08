老司機的憤怒! 不滿空汙法修法 300輛老車圍高市環保局

2018年08月08日 11:40 中時 林宏聰

市議員參選人到場聲援，並以手勢示意要司機按鳴喇叭表達訴求。（林宏聰攝）

300多部老車陸續駛達高市環保局。（林宏聰攝）

老車司機狂按喇叭，環保局稽查人員當場監測噪音指數。（林宏聰攝）

一名老車司機帶著3歲兒子參加抗議，講到車子貸款還沒還完，之後又恐怕不能上路繼續開，不禁悲從中來。（林宏聰攝）

空汙法修法通過，將加強10年以上老車管制力道，引發老車車主不滿，全國老車司機自救會8日號召300部老車上街，上午10點半左右抵達高市環保局門口「路過」抗議，不少議員參選人到場聲援，因正逢8月8日父親節，司機們狂鳴喇叭表達憤怒，強調「產生噪音對市民抱歉，但惡質政府惡意修法，已快讓司機活不下去了！」

空汙法新法將加嚴管制10年以上老車排放標準，一、二、三期老車恐將比照第四期標準，違者輕則罰鍰，重則吊銷牌照，司機擔心車輛無法通過檢驗可能影響生計，且新法規定地方政府可畫設空品淨化區限制老車進入，8日有300多部大卡車集結上街，從鳳山出發行駛高雄市區，上午11點在高市環保局前路過，並演出行動劇抗議。

由於8日是父親節，司機們不斷鳴按喇叭發出刺耳「叭叭」聲，環保局現場測量，瞬間噪音達到84分貝，已超過70分貝管制標準，但因均未持續2分鐘，並未開出罰單；司機們表示，對產生噪音擾民感到抱歉，但政府鴨霸修法，老車司機不得以用此方式表達訴求。

主辦單位表示，這是有史以來同時最多輛大卡車走上高雄街頭，從第一輛車出發到最後一輛車通過起點，共花了50分鐘，他們皆不滿政府沒有周全配套就強制淘汰老車，沒考慮一、二期老車司機還在背貸款，車子一旦禁行根本無法養家，怒吼：「官逼民反」、「老車無罪」、「今日叫我換新車，明日我就換政府！」

老車司機自救會要求，為顧及司機及用路人安全，環保局應立即停止路邊攔檢，改以前往定點檢驗方式；此外，在汰換車配套措施未取得共識前，市府應暫緩畫設空品區，不能變相剝奪勞工工作權益。

高市環保局則預先發出新聞稿強調，新法是「禁髒車而非禁老車」，根據高雄市去年柴油車檢測結果，一至三期大型柴油車有8成以上可符合四期排放標準，因此只要適當維修保養，絕對可合法上路，呼籲柴油車主無須過度憂慮。

此外，環保局指出，目前環保署針對一、二期大型柴油車提供多項補助，包括5萬至40萬元汰舊補貼，2.595%購車優惠利率，並由環保署補貼最高1%利率購車利息，再搭配減徵大貨車新車貨物稅5萬元等；也補助三期大型柴油車7萬至15萬元加裝濾煙器費用。

(中時 )