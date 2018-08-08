台北》綠里長力挺被開鍘 柯P：別為個人或派系利益把全黨拖下水

友善列印
中時

民進黨籍南港西新里長邱碧珠因為挺柯，民進黨決定年底選戰不予提名；綠營市長參選人姚文智發言人洪立齊也點名議員高嘉瑜、市府顧問周榆修「混淆選民」，也應退黨。對此，柯文哲今受訪表示，不應為了個人或派系利益，把整個民進黨都拖下水，連國家利益都被影響；他還說，根據最近民調，民進黨內支持柯的還是過半，「難道要把一半民進黨員開除？」

媒體今問柯文哲，怎麼看洪立齊點名高嘉瑜、周榆修應該退黨？柯文哲表示，其實不管是里長（指邱碧珠）還是高嘉瑜，其實都還是民進黨的支持者，總統立委、里長選舉都還是支持民進黨，也許只有在市長覺得他做得比較好，所以支持他，「不應當一個候選人的發言人出來講這種話」。

柯文哲強調，應該是狗搖尾巴，不是尾巴搖狗，這實在怪怪的。而且，他看過統計數字，把最近民調調出來，民進黨內支持柯文哲的還是過半，難道要把一半民進黨員開除？這很奇怪。他嘆，也許台灣政黨政治應該走向柔性政黨，不是那種剛性政黨模式，對民主政治發展會比較好。

他重申，不要為了個人或派系利益，搞到整個民進黨被拖下水、綁架了整個黨的利益，連國家利益都被影響。

至於會不會覺得害到里長，或是恐造成挺柯人士的「白色恐怖」？柯僅說，還好啦，一個程度，that’s all；是否考慮吸收友柯議員組成白色聯盟？他則說，他本來都沒有那個計畫，就是信守承諾無黨籍把市長做完。

(中時 )

公共化幼兒園等不到 婦團批賴清…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。