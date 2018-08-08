台北》綠里長力挺被開鍘 柯P：別為個人或派系利益把全黨拖下水

2018年08月08日 11:40 中時 張潼

民進黨籍南港西新里長邱碧珠因為挺柯，民進黨決定年底選戰不予提名；綠營市長參選人姚文智發言人洪立齊也點名議員高嘉瑜、市府顧問周榆修「混淆選民」，也應退黨。對此，柯文哲今受訪表示，不應為了個人或派系利益，把整個民進黨都拖下水，連國家利益都被影響；他還說，根據最近民調，民進黨內支持柯的還是過半，「難道要把一半民進黨員開除？」

媒體今問柯文哲，怎麼看洪立齊點名高嘉瑜、周榆修應該退黨？柯文哲表示，其實不管是里長（指邱碧珠）還是高嘉瑜，其實都還是民進黨的支持者，總統立委、里長選舉都還是支持民進黨，也許只有在市長覺得他做得比較好，所以支持他，「不應當一個候選人的發言人出來講這種話」。

柯文哲強調，應該是狗搖尾巴，不是尾巴搖狗，這實在怪怪的。而且，他看過統計數字，把最近民調調出來，民進黨內支持柯文哲的還是過半，難道要把一半民進黨員開除？這很奇怪。他嘆，也許台灣政黨政治應該走向柔性政黨，不是那種剛性政黨模式，對民主政治發展會比較好。

他重申，不要為了個人或派系利益，搞到整個民進黨被拖下水、綁架了整個黨的利益，連國家利益都被影響。

至於會不會覺得害到里長，或是恐造成挺柯人士的「白色恐怖」？柯僅說，還好啦，一個程度，that’s all；是否考慮吸收友柯議員組成白色聯盟？他則說，他本來都沒有那個計畫，就是信守承諾無黨籍把市長做完。

(中時 )