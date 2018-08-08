《全台最速報》司法首例！特赦後再審 蘇炳坤獲判無罪

司法首例！特赦後再審 蘇炳坤獲判無罪

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中時電子報
綜合報導

◎司法首例！特赦後再審 蘇炳坤獲判無罪

蘇炳坤被控在32年前持刀搶銀樓遭判刑15年確定，他入獄服刑2年後獲保外就醫，2000年由前總統陳水扁對他特赦免除罪刑，去年他聲請再審，高院再審庭審理後，為蘇炳坤平反判他無罪，本案也創下司法史上總統赦免後獲再審且改判無罪的的首例。

◎淡水深夜惡火！祖孫三代3死1重傷

新北市淡水區中山路上一棟公寓，今天凌晨3時37分發生重大火警，警消獲報趕抵發現公寓3樓全面燃燒，火勢在40分鐘撲滅，入內在臥室及陽台發現72歲祖父、40歲父親、7歳男童等3人已成焦屍、明顯死亡；另在陽台發現68歲祖母，意識不清、全身嚴重灼傷，已送醫救治。起火原因待警消釐清。

◎大打團結牌！吳敦義郝龍斌集結嘉義造勢

8月底前選舉登記將展開，年底選戰已風雲密布，國民黨提名參選嘉義市長的前市長黃敏惠8日進駐競選總部，一起拜拜祈求選情順遂，副主席郝龍斌偕同黃敏惠到眷村尋求公投連署案並拜票，蕭淑麗也到場拜票爭鋒，2女將較勁別苗頭，郝龍斌喊話「支持國民黨提名候選人是天經地義」。

◎溫馨父親節！僑泰志工帶偏鄉孩子做大餐

為幫助偏鄉孩子也能與家人共度溫馨的父親節，僑泰高中觀光、餐飲與幼保科學生共同組成的「小蠟燭志工團」，到大肚區山陽國小帶領孩子了解健康飲食，並利用當地生產的農產品烹調美味食物、宴請爸爸們，希望度過一個不一樣的節日。

(中時電子報)

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