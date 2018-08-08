跟他性交才能驅鬼 輕熟媽為子獻身四次

(示意圖/達志影像)

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中時電子報

香港一名已婚中年男子，得知一女性友人的4歲兒子，最近行為異常及在家見鬼後，疑似一人分飾兩角，欺騙女子女他性交。男子先表示可介紹法師給女子認識，然後自己在微信中變身成為女驅魔人「黑玫瑰」，並建議女子跟「那名已婚男」性交可以驅鬼。「黑玫瑰」後來告知與男子性交4次後，已婚男的「氣數已盡」，要她不要再跟已婚男聯絡，便沒了連絡，直到女子後來看了報導覺得熟悉，才知道自己被騙憤而向香港報警。

被指控誘騙性交的文姓男子(41歲)在餐廳工作，他於7月25日至7月31日期間，假扮女法師透過微信，向一名女性友人訛稱與自己性交能為她們母子驅邪，而得逞四次。

綜合媒體報導，被告男子與女子於今年初透過微信認識，男子曾於6月幫助她搬屋，至7月女子透露其4歲兒子「行為異常」及聲稱在家見到鬼，於是男子遂聲稱認識一名來自湖南、名為「黑玫瑰」的女法師，可介紹給女子。之後她收到法師訊息，指示需與該男性交才能驅鬼，女子不願意，但法師指示若不與他性交，可能會傷害到你們母子，女子才就範。

性交之後，女子感覺情況未見改善，法師便指示女子「搞多啲」，「多啲正能量」(多做幾次)，才有效，女子才再三度與男子性交。其後女法師指示男子「氣數已盡」，不要再理會他，女子依教刪除與男子的聯繫。之後，才從報道得知曾發生相類事件，才報警曝光。

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(中時電子報)

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