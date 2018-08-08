NBA》3年前選秀探花乏人問津 鵜鶘有意收留

2018年08月08日 11:53 中時電子報 黃邱倫

2015年選秀探花歐卡佛，絕對沒有想過如今竟然淪落到乏人問津的地步，要不是鵜鶘有意收留讓他參加訓練營，否則他真的只能走向海外流浪這條路了。

歐卡佛曾在2012年帶領美國隊奪得U17世界青年錦標賽冠軍，2014-15年效力於名校杜克大學，率領藍魔鬼隊摘下NCAA冠軍獎盃，帶著無上光環投入NBA選秀。

2015年選秀首輪第三順位加盟七六人，獲得球團重用的他，菜鳥球季只打53場比賽，48場先發，繳出17.5分、7籃板、1.2助攻與1.2阻攻的數據，表現相當全面，原本是備受期待的球員，可惜他的脾氣太過暴躁，2015年11月27日，當時有人向他挑釁說七六人是一支爛隊，你們全都是輸家，贏不了任何一場比賽。當時歐卡佛憤怒難耐而揮拳相向，歐卡佛事後遭禁賽兩場，原本的謙遜形象也一夕破滅。

第二個球季歐卡佛除了出賽場上減少外，攻守統計數據也都下滑，去年12月七六人把他交易至籃網，但他未能發憤圖強，反而沉淪下去，在籃網打了26場比賽，淪為替補的他只繳出場均6.4分的數據，球季結束後球隊不留人，讓他成為自由球員。

自由市場開放至今已超過1個月，歐卡佛始終沒有進入各球團的眼中，據傳已有多支大陸CBA球隊拋出橄欖枝，想要將這位場上野獸帶進亞洲市場。

不過，上賽季例行賽第六的鵜鶘，季後賽首輪橫掃拓荒者，西區四強賽不敵勇士，今夏考辛斯投奔敵營，雖然簽下蘭道爾，但禁區戰力還是稍嫌不足，提供歐卡佛一個測試機會，應該是不錯選擇。

(中時電子報)