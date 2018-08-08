《時來運轉》單場暨場中投注 - MLB龍頭爭霸

2018年08月08日 12:08 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(8月7日~8月13日)

1.「網球 」：適時提供單場或場中投注。

WTA加拿大公開賽以及加拿大大師賽，台灣運彩適時提供單場或場中投注，其中加拿大大師賽好手如雲，瓦林卡、N.喬柯維奇、錦織圭等人參賽，比賽精彩可期。

2.「日本職棒」：提供7場單場或場中投注。

‧8/7(二)~8/9(四)鎖定央聯的讀賣巨人主場迎戰阪神虎3連戰，兩隊近期連勝氣勢旺，今年對戰巨人以10勝5負佔優勢，近3場對戰更取得3連勝，是否有機會在主場贏得更多勝利？陽岱鋼是否能重回先發效力？都是觀戰重點。

‧8/10(五)~8/11(六)將由洋聯的日本火腿鬥士踢館軟體銀行鷹，軟銀鷹近5場對戰火腿5戰皆墨，能否在主場逆轉勝，本週見分曉。

3.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

美國職棒進入後半段賽程，每場勝負都牽動的各區的排名，本週提供7場單場及場中投注，一同關注各區球隊的排名變化。

‧「美國職棒2018球季國家聯盟冠軍」賠率最低前5位：洛杉磯道奇2.65倍、芝加哥小熊4.50倍、密爾瓦基釀酒人5.00倍、亞歷桑納響尾蛇8.50倍、費城費城人8.50倍。

‧「美國職棒2018球季美國聯盟冠軍」賠率最低前5位：波士頓紅襪2.50倍、休士頓太空人2.60倍、紐約洋基3.20倍、克里夫蘭印地安人6.50倍、奧克蘭運動家11.50倍。

4.「足球」：提供12場單場或場中投注。

五大聯賽陸續回歸，本週英超、法甲率先登場，台灣運彩週末提供4場英超單場及場中投注，一起迎接新賽季的來臨。

(中時電子報)