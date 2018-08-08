科科等值 教部調降藝術、健體老師授課時數

2018年08月08日 13:15 中時 林志成

教育部昨日發布新修正「高級中等學校每周教學節數標準」，呼應科科等值，調降原本每周基本教學節數偏高之領域或科目，包括藝術、生活、健康與體育領域等教師之每週基本教學節數，從原本每周18節調降為16節。

此外，根據此辦法，兼任行政職務之教師每周基本教學節數各組距標準亦較原來標準調降1節；導師擔任學科教學研究委員會召集人之每周基本教學節數減授2節。

全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿表示，「科科等值」是他們多年努力爭取的價值與關注議題，過去常以主副科來區別，偏重於升學考科，以致節數標準不一。這種假設當然禁不起檢驗，每一科同等重要，老師也同樣要花很多心力備課，擺脫升學導向回歸教學專業考量，一致的節數標準是應該的。

不過此次修正，技高實習科目分組教學之每週基本教學節數仍未比照調降，維持18節，相較新課綱實施後國、英、數得實施適性分組，並未有節數標準的變動，技高（高職）實習科目分組與不分組教學卻仍有著不同的節數標準，顯然是有忽視與輕技職之嫌。

全教總強烈主張應於新課綱實施前，比照其他科目再修標準，予以調降實習科目分組教學之節數標準。

全教總呼籲各直轄市、縣市教育局處，隨同教育部修正國立學校節數標準，呼應科科等值之精神，參酌國立學校之修正事項，從善如流立即修正發布所屬高級中等學校教師之教學節數標準，與國立學校於107學年度一同適用，以避免一國多制。

(中時 )