謝言信謝林玉鶯基金會捐贈彰化基督教醫院212台輪椅

謝言信謝林玉鶯文教基金會捐贈212台輪椅給彰基和員機、二基和鹿基等醫院，高括頂級型復健輪椅和豪華兒童推車，總價值185萬8092元，傳愛給鄉親。（吳敏菁攝）

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謝言信謝林玉鶯文教基金會捐贈212台輪椅給彰基和員機、二基和鹿基等醫院，高括頂級型復健輪椅和豪華兒童推車，總價值185萬8092元，傳愛給鄉親。（吳敏菁攝）

彰化基督教醫院8日到10日舉辦為期3天的乳房腫瘤關懷基金會義賣，今天收到最好的父親節禮物，謝言信謝林玉鶯文教基金會捐贈212台輪椅給彰基和員機、二基和鹿基等醫院，高括頂級型復健輪椅和豪華兒童推車，總價值185萬8092元，傳愛給鄉親。

捐贈儀式上，彰化基督教醫院董事長陳信良表示，醫院最重要的目的，是救人、是傳愛，謝言信謝林玉鶯主動捐贈，關懷社會，幫助到有需求的鄉親。

彰基院長陳穆寬表示，彰基是彰投雲唯一的教學醫院，服務兩百多萬病患，當議長謝典霖主動表示要捐輪椅，原以為只有10台，沒想到是212台大手筆，這批輪椅有骨科、兒童輪椅、復健等各種功能，為各種病患提供更便利的代步方式與安全性，對患者有很大的幫助，很高興共襄盛舉。

謝典霖表示，基金會以他的阿公、阿嬤名義成立，目的在關懷社會、幫助弱勢，今年他的叔叔在彰基醫院治療期間，受到細心照顧，家人感受很深，探病期間也發現醫院的輪椅需求相當高；因此，這次特別捐贈212台等級最好的輪椅，給彰基等4個醫院，對病人進行最好的照顧，一方面也希望鄉親，如果有需求到輪椅時，可以得到最好的幫助。

這次捐贈輪椅，包括彰基86台、員基19台、二基55台以及鹿基52台；一般傳統高級輪椅有163台、骨科輪椅有10台、復健輪椅有6台、兒童輪椅有15台以及兒童推車有18台。其中，頂級最高則屬復健輪椅，功能性多，讓病人在輪椅上，甚至可以躺下來，進行各種醫療照顧，單價上萬元。

一般傳統高級輪椅規格功能也升級，包括雙邊可調式安全帶、雙側點滴座、防後傾桿、後推手煞車；骨科輪椅規格功能升級，包括可拆式頭靠、可調式椅背、可拆式腿靠、可掀式扶手。

(中時 )

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