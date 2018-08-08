破解「夾娃娃」密技 中正碩士生寫成論文

2018年08月08日 13:15 旺報 李侑珊

伴隨國內颳起夾娃娃機熱潮，中正大學成人及繼續教育系碩士生趙亮鈞因熱愛「夾娃娃」，觀察到坊間「夾娃娃高手」，在玩的過程也是一種學習，靈機一動決定寫成論文，還在店裡長時間「蹲點調查」，探討這些玩家著迷的原因及學習意涵，破除大眾對「夾娃娃」的迷思，更破解「夾娃娃」密技。

趙亮鈞因熱愛「夾娃娃」娃，而投入不少時間和金錢，在一次看到學長示範「夾娃娃」技巧後，趙亮鈞一頭栽進「夾娃娃」的世界，最後還寫出碩士論文〈深度休閒成人玩家投入夾娃娃機活動學習歷程之研究〉。

「那時覺得夾娃娃好有趣，這不就是成人教育談的非正式學習嗎？」趙亮鈞說，玩家在投幣前，透過觀察和模仿其他高手的行為，讓自己「百抓百中」，就像學生在學校課堂上學習，也讓他興起寫論文研究夾娃娃玩家的念頭。

為了論文研究樣本，趙亮鈞在「夾娃娃」店蹲點做田野調查，更「撩下去」向家人借錢開店，從客人中挖掘素人高手，找到5位「夾娃娃」機資深玩家，這些玩家投入「夾娃娃」遊戲的時間至少四年，花費超過10萬甚至百萬的資深玩家參與研究。

趙亮鈞透過作研究與訪談，發現成人投入休閒活動的專注度有如投入工作，就是符合深度休閒的狀態，對資深玩家而言，在第一次成功夾到物品獲得突破性的個人成就後，這便不再是花錢紓壓、打發時間，而是驚覺「夾娃娃」需要技巧，從中產生學習動機，練就一身好「夾」功。

趙亮鈞表示，這些玩家還會加入網路社群、積極觀摩各種不同的影片，從觀察到操作機台都有一套看法。

趙亮鈞也把這些玩家祕笈寫進論文，像是投幣前研究取物口的檔板高度、目標物形狀和位置、夾爪是否加裝止滑套和防甩片等，以及利用「甩爪」、「倒爪」等技巧，讓目標物有機會靠近或順勢進入取物口。

趙亮鈞說，社會普遍對「夾娃娃」貼上負面印象，他希望藉由田野研究突顯「夾娃娃」活動的學習價值，讓「夾娃娃」得到更多社會認同，不再因刻板印象遭受汙名化。

對於想踏入「夾娃娃」圈的新手，趙亮鈞提醒，除了注意娃娃機夾爪是不是一抓住物品就放開的「摸摸爪」、爪子和物品大小不成比例、保證取物金額是否太誇張等，也不要為了賣而夾，失去夾娃娃的趣味性，更不要認為「做娃娃機很好賺」而衝動租機台。

(旺報 )