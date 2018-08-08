以陸海警為假想敵 日「海軍陸戰隊」將赴釣魚台

據日本產經新聞報導，今年3月正式成軍、日本版「海軍陸戰隊」的水陸機動團，將於今年底前前往東海與釣魚台群島海域進行演習訓練。防衛省於本月5日公開訓練的內容，除加強鹿兒島與沖繩兩縣的離島部署、訓練機動部隊聯合作戰能力外，最關鍵的一項，仍是如何應對周邊「大國」（中國大陸）對離島帶來的威脅。尤其是在大陸海警隊改隸武警轄下後，更讓日本官方不敢大意。
水陸機動團前往南方離島訓練時，將由海上自衛隊的大隅級運輸艦護送，運載AAV-7水陸兩棲戰車（Assault Amphibious Vehicle）、氣墊登陸艇（LCAC）等重裝備；並搭配V-22魚鷹機（Boeing V-22 Osprey）的空中支援，在島嶼間訓練登陸和奪島作戰的任務。除了自身的任務，水陸機動團也將與駐守奄美大島與宮古島的陸上自衛隊、石垣島和與那國島的警備隊合作，訓練彼此的默契和聯合作戰能力。
為應對逐漸增強的大陸海警威脅，日本防衛省於2013年公布的《防衛計劃大綱》，以美國海軍陸戰隊（US Marine）作為參考藍本，在陸上自衛隊架構下、增設兩棲部隊「水陸機動團」，規模約2,100人、專責奪島和兩棲作戰任務。今年4月正式成立、首任團長是青木伸一少將，下轄3個連隊、目前的總部駐紮於長崎佐世保（Sasebo）。不僅獲得政府35億日圓（約9.62億台幣）的裝備預算支援，水陸機動團在成立前、也曾多次赴美受訓，倍受日本政府重視。
平成３０年４月７日（土）、相浦駐屯地において、水陸機動団新編行事が行われました。水陸機動団は、島嶼への侵攻に対し、速やかに上陸・奪回・確保するための本格的な水陸両用作戦能力を新たに整備するために新編されました。統合運用や日米共同の実効性向上及び抑止態勢を保持して参ります。 pic.twitter.com/F0BXb6ufHj— 陸上自衛隊 (@JGSDF_pr) 2018年4月7日
釣魚台（日本稱尖閣群島）海域，一直是中國與日本之間最常發生矛盾和衝突的地點，而在大陸官方6月在人大宣布，將海警隊從非軍事單位、轉調為武警管轄後，讓日本政府更加憂慮，擔心未來的矛盾恐將升級，從一開始的海警船隻、轉變成聯合海空軍部隊的對峙，才讓日本急於強化南方離島地區的防務和自衛隊的實力。
(中時電子報)