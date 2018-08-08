以陸海警為假想敵 日「海軍陸戰隊」將赴釣魚台

2018年08月08日 12:29 中時電子報 李靖棠

據日本產經新聞報導，今年3月正式成軍、日本版「海軍陸戰隊」的水陸機動團，將於今年底前前往東海與釣魚台群島海域進行演習訓練。防衛省於本月5日公開訓練的內容，除加強鹿兒島與沖繩兩縣的離島部署、訓練機動部隊聯合作戰能力外，最關鍵的一項，仍是如何應對周邊「大國」（中國大陸）對離島帶來的威脅。尤其是在大陸海警隊改隸武警轄下後，更讓日本官方不敢大意。

水陸機動團前往南方離島訓練時，將由海上自衛隊的大隅級運輸艦護送，運載AAV-7水陸兩棲戰車（Assault Amphibious Vehicle）、氣墊登陸艇（LCAC）等重裝備；並搭配V-22魚鷹機（Boeing V-22 Osprey）的空中支援，在島嶼間訓練登陸和奪島作戰的任務。除了自身的任務，水陸機動團也將與駐守奄美大島與宮古島的陸上自衛隊、石垣島和與那國島的警備隊合作，訓練彼此的默契和聯合作戰能力。

成軍前赴美受訓的日本「水陸機動團」。（圖/U.S. Navy）

搭乘AAV-7水陸兩棲戰車進行訓練的日本水陸機動團。（圖/陸上自衛隊）

為應對逐漸增強的大陸海警威脅，日本防衛省於2013年公布的《防衛計劃大綱》，以美國海軍陸戰隊（US Marine）作為參考藍本，在陸上自衛隊架構下、增設兩棲部隊「水陸機動團」，規模約2,100人、專責奪島和兩棲作戰任務。今年4月正式成立、首任團長是青木伸一少將，下轄3個連隊、目前的總部駐紮於長崎佐世保（Sasebo）。不僅獲得政府35億日圓（約9.62億台幣）的裝備預算支援，水陸機動團在成立前、也曾多次赴美受訓，倍受日本政府重視。

日本陸上自衛隊轄下「水陸機動團」，將前往東海與釣魚台海域演習訓練。（圖/陸上自衛隊）

釣魚台（日本稱尖閣群島）海域，一直是中國與日本之間最常發生矛盾和衝突的地點，而在大陸官方6月在人大宣布，將海警隊從非軍事單位、轉調為武警管轄後，讓日本政府更加憂慮，擔心未來的矛盾恐將升級，從一開始的海警船隻、轉變成聯合海空軍部隊的對峙，才讓日本急於強化南方離島地區的防務和自衛隊的實力。

(中時電子報)