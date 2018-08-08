IMF大預測 卡達讓位 2020年全球它最富

圖為卡達首都多哈的繁榮市景。（達志影像/Shutterstock)

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中時電子報

澳門以賭聞名，據國際貨幣基金（IMF）最新的統計數字預測，到2020年時，它的平均每人國內生產毛額（per-capita gross domestic product）將超越盛產石油的卡達，比地球上任何一個國家或地區都富有。

據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，IMF的最新世界經濟展望報告（World Economic Outlook Update）指出，澳門這博彩天堂經濟將持續成長，到2020年跨越卡達，登上全球最富寶座。

儘管今年卡達仍以128,702美元（近400萬台幣）的平均每人國內生產毛額稱雄，超越澳門的122,489美元（約380萬台幣）。可是到了2020年時，澳門將以143,116美元（近440萬台幣），一舉輾壓卡達的139,151美元（近430萬台幣）稱王。

此外，IMF還預測，澳門會持續成長，到2023年和對手拉開更大的差距。

澳門方圓只有30.8平方公里，人口超過65萬，據聯合國報告，它是世界人口密度最高的地區。這意味著每平方公里，就有21,322人在街上摩肩擦踵。

因此澳門律師柯瑞亞（Sérgio ¬Almeida Correia）在部落格上寫道，「就生活品質、綠地、污染、教育、健康、運動、再生能源、都市垃圾回收、公共場所衛生與清潔、無障礙空間、自行車道，還有大眾運輸等，排名可能都不是那麼高。」

而在今年的平均每人國內生產毛額排行榜上，除了卡達與澳門分居1、2名外，排名第3的是廬森堡的110,870美元（340萬台幣），而排名第4的則是新加坡的98,014美元（300萬台幣）。

(中時電子報)

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文章來源：Macau poised to become richest place on the planet by 2020

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