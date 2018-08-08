黨產會與救國團開會 確認必要營運費用

2018年08月08日 13:23 中時 季節

7日黨產會宣布認定救國團為國民黨附隨組織，8日上午黨產會邀請救國團前來開許可監管會議，會前黨產會發言人施錦芳受訪聲稱，本次會議目的是藉由詢問當事人救國團，了解救國團必要的營運費用有哪些，以便之後黨產會審核許可。

施錦芳說，今天黨產會邀請救國團來協商，主要是7日記者會上黨產會林峯正主委強調，雖然救國團被認定為附隨組織，依法其財產被禁止處分，需要黨產會許可才可動用，但黨產會了解救國團社會層面廣，為了希望讓影響層面最小，因此有必要邀請救國團說明影響層面在哪，先做溝通，未來只要救國團能真實呈現營運全貌，林峯正也強調會朝向影響營運最小的方式處理。

有記者提問這是對救國團釋出善意嗎？施錦芳說黨產會做任何處分都會考慮善意第三人權益，不論是面對中國國民黨、婦聯會或救國團，這些協商都是必要的。

還有記者問施錦芳曾任墾丁青年活動中心主委，怎麼看待現在黨產會對救國團的做法？施錦芳並未直接回應，只說她在任職墾丁國家公園管理處處長期間，曾獲救國團聘任，擔任墾丁青年活動中心主任委員，這是榮譽職，當時也覺得在那個職務是很好平台，與地方各層面有很好溝通管道，而她個人不只在國家公園擔任處長時兼任活動中心主任的職務，在學校期間也與救國團密切接觸。

(中時 )