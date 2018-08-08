嘉義》為黃敏惠造勢固票 吳敦義拒蕭淑麗邀約發誓

2018年08月08日 13:13 中時 廖素慧

國民黨主席吳敦義（左二）與黨提名市長參選人黃敏惠（中）為競選總部揭牌。（廖素慧攝）

黃敏惠競選總部今天揭牌，提出參選政見文宣。（廖素慧攝）

國民黨提名參選嘉義市長的前市長黃敏惠8日進駐競選總部，主席吳敦義、副主席郝龍斌合體為她造勢，高喊「凍蒜」，黃敏惠強調「正牌的國民黨不會分裂」。而吳敦義對脫黨參選市長的議長蕭淑麗邀約到廟發誓，他表示「只要不違背良心，隨她去啦！」

黃敏惠今天上午11時許進駐競選總部，競選團隊一起拜拜祈求選情順遂，吳敦義偕同揭牌，與黨提名的部分市議員參選人齊聲喊「凍蒜」，郝龍斌則到經國新城、精忠新村等眷村固票，向眷村喊話「支持國民黨提名的候參選人是天經地義」，隨後趕到黃敏惠競選總部，與吳敦義合體，為黃敏惠造勢。

黃敏惠說，垂楊路365號的競選總部曾5次做為馬英九2次、黃敏惠2次、江義雄等國民黨候選人的競選總部，全部當選，是福地，此次是第6次，當她的競選總部一定能六六大順，讓她順利當選，她提出「經濟5+1，建設不能停，嘉義向前行」政見，也正巧呼應66大順。

年底市長選戰，藍營因議長蕭淑麗脫黨參選，與國民黨提名的黃敏惠爭鋒，被外界形容為「2個女人的戰爭」，演變成藍營內訌的局面，眷村鐵票區傳出票源鬆動，郝龍斌為公投連署案跑眷村固票。

黃敏惠表示，她是經過全民調產生的國民黨提名的市長參選人，正牌的國民黨不會分裂，支持都告訴她「整個城市都是我的競選總部」，有信心贏回嘉義市的榮耀。

吳敦義屢次隔空喊話，指稱蕭淑麗當選議長是國民黨暗助有功，但蕭淑麗堅決否認，蕭淑麗因此邀約吳敦義於今天下午到城隍廟發誓，吳敦義僅說「只要不違背良心，隨她去吧！」

(中時 )