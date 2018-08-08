父親節優惠！台灣之星iPhone8千元不到 官網1點開搶

2018年08月08日 12:33 中時電子報 戴安瑋 、 尉遲佩玉

今天是父親節，台灣之星推iPhone 8千元有找優惠專案。（本報系資料照片）

今天是父親節，電信業者台灣之星今天推的每小時搶購iPhone8優惠專案，再過20分鐘開搶！台灣之星表示，此優惠專案只限今天，且僅限在網路門市推出，iPhone8搭配4G勁速吃到飽資費方案599，原價2萬5500元，優惠價888元，限8支，現已有許多民眾掛網欲搶購中。

電信四雄推父親節優惠專案中，以台灣之星最優惠。台灣之星表示，今日下午1點起，每逢整點，在網路門市開賣超優惠iPhone 8，搭配4G勁速吃到飽資費方案599，原價2萬5500元iPhone 8，優惠價888元，預計共8支。由於太優惠，吸引不少民眾一早掛網，等著搶購。

此外，台灣之星今天也推一日限定單辦門號限速上網吃到飽方案優惠，包含月租138元，網速最高3Mpbs，及月租288元，網速最高21Mpbs，各限量888門。

台灣大哥大則是推出搭配398元網內通話免費，上網前三個月吃到飽方案，申辦者可免費獲市值4650元大同電鍋10人份；選擇搭配699元方案，可免費獲得市價近萬元的德國百靈5系列刮鬍刀。

遠傳電信也是綁約送父親節家電，申辦599上網吃到飽方案，可享大同6人份電鍋、飛利浦三刀頭刮鬍刀和Panasonic負離子空氣清淨機等3選1。

(中時電子報)