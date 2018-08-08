質疑「蔡友友」當門神搬錢 藍委赴監院舉發台杉案

2018年08月08日 13:18 中時 姚志平 楊佳穎、

國民黨立法院黨團8日舉行「民進黨掏空台灣ing，蔡友友們當門神，台杉搬錢臭不可聞」記者會，黨團書記長曾銘宗（中）、與立委費鴻泰（左）、賴士葆（右）質疑台杉的重要成員都是「蔡友友」，錢用去哪不公開不透明，因懷疑此案是繼鐽震案後的「搬錢升級版」。（姚志平攝）

國民黨立法院黨團日前接連召開記者會，質疑台杉管理顧問公司推出的水牛一、二號創投合夥案極似「鐽震案」翻版，民進黨政府透過搬錢三部曲已從銀行搬走高達105.5億資金；8日也再度召開記者會批民進黨掏空台灣，台杉投資管理委員會成員中「蔡友友」們當門神，搬錢臭不可聞，隨後率隊前往監察院舉發。

國民黨團書記長曾銘宗指出，台杉投資管理委員會成員中，有6位是「蔡友友」，其中行政院生物科技諮詢委員會委員楊育民、總統府國策顧問何美玥、台灣研發型生技新藥發展協會副理事長張鴻仁等3人更是過去「宇昌案」要角，「全民把105億交給他們來投資，會安心嗎？」尤其張鴻仁在生技界有重大影響力，是否會將泛公股的錢搬去曾任職或現任職董監事的公司？

由於日前記者會中，藍委曾點名台杉公司投資經理邱南璋疑為前總統府秘書長邱義仁之子；藍委費鴻泰則趁著父親節直酸，邱南璋一直不敢跟大家說明父親是誰，但今日父子總要互相打電話、相認並擁抱一下。

費鴻泰指出，過去有鐽震案、宇昌案，而現在宇昌案的3位要角又出現，操作台杉基金的模式也與當初操作鐽震案的模式幾乎一樣。他痛批，「請這些蔡友友們不要再掏空國庫了」，相關銀行董事長也沒有一位有肩膀、脊椎，上面怎麼交代就怎麼做，「非常可惡、可恥」，全民應一同關注，看看蔡英文最後2年怎樣掏空國家、把這些錢放到好友口袋中。

藍委賴士葆則說，民進黨另類黨產已經形成，將政府基金當成黨的事業在操作，吃相有夠難看；且台杉公司就像黑店，要給他錢卻不能問怎麼使用，連國庫署副署長也稱跟台杉苦苦哀求兩天，台杉仍稱合約是營業機密，不給就是不給，「奇怪了！國家出錢，只能錢給他不能看合約，這不是黑店什麼才是黑店？」痛批台杉就是民進黨的附隨組織。

國民黨團並在送交監察院的陳述書「具體訴求」中表示，依據監察法第四條「監察院及監察委員得生受人民書狀，其辦法由監察院定之」及監察院收受人民書狀及處理辦法，就國發會、金管會及泛公股銀行董事長等違法失職事件，並為維護全國納稅義務人和社會大眾權益提出檢舉，要求監察院儘速徹查並懲處，同時應嚴禁民進黨主席蔡英文利用其從政黨員，在公務機關內從事濫權的不法行徑。

(中時 )