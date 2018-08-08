台中》盧秀燕批林佳龍施政6都最差 卓冠廷反駁

2018年08月08日 13:09 中時 陳世宗

台中市政府新聞局長卓冠廷說，市府團隊全力打造「宜居城市」，已漸獲得市民的肯定。（陳世宗攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕8日舉行記者會宣示，她擔任台中市長後，將著手恢復老人健保補助強化長照醫療，提升台中城市競爭力，並主張台中應免於限電。台中市政府新聞局長卓冠廷說，市府推動長照2.0政策全力推動「托老一條龍」，台中免限電凸顯她對能源與環保政策的陌生。

盧秀燕說，根據衛福部長照2.0「長照衛福據點達標率」今年1月至4月最新數字，台中市申請12件、0件達標，達標率台中六都最後；106年度「長照計畫執行率」，台中市也是六都倒數第二；去年中央補助台中市的金額是8億餘元，執行率只有55.75％，導致3億6000多萬元被退回中央。

針對城市競爭力議題，盧秀燕提出數據直指林佳龍施政不力！她說根據勞動部近期資訊公布，台中平均薪資只有三萬初為六都最後一名；2017天下雜誌評比「縣市競爭力、環境力、施政力」等面向，台中都是六都最後，林佳龍在施政分數上也是六都最後。

盧秀燕表示，「中火在台中，中電在北送」，台中就應該免於限電。全國都有畫分區域限電的範圍，為讓台中工商好發展、城市競爭力提高、民生用電獲得保障，台中就應該免於限電問題；希望林佳龍立刻北上跟蔡英文總統、賴清德院長幫台中人斡旋，讓台中市免於限電範圍。

卓冠廷回應說，過去老人健保不排富，所需預算年年增加致政策無法永續，市府調整補助給真正需要幫助的1萬2000名低收及中低收老人，獲得八成以上的市民支持，整體服務不減反增；105年台中老人福利預算總額46億，至107年老人福利預算增加至56億。

卓冠廷指出，依據經濟日報「2017縣市幸福指數大調查」結果顯示，台中市在六都排名第二，僅次於台北市，且環境較去年進步0.6分，是進步較多的項目；居住條件滿意度也進步11名，名列第4名，代表市府團隊全力打造「宜居城市」，已漸獲得市民肯定。

卓冠廷強調，盧立委提出「減電不減煤」公投，引起眾多工商業者恐慌擔心限電，卻提出「台中免限電」主張，不僅讓人覺得她打選戰打到邏輯錯亂，更凸顯她對能源與環保政策的陌生，也盼盧委員不要再使用片段或過時資料批評市府，進而誤導市民。

(中時 )