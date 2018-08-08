落入國際419騙局被詐百萬 報警逮賴比瑞亞老黑車手

2018年08月08日 12:53 中時 謝明俊

賴比瑞亞籍男子傑克森，於今年五月間持觀光簽證來台逾期居留，缺乏收入維生，當起詐騙集團車手，以國際419詐騙集團手法，謊稱杜姓被害人有重要郵包被卡在大陸、台灣等地海關名義，騙取杜姓被害人匯出4萬3千美金，北市刑大偵八隊接獲被害人報案展開追查，日前在北市大安區國聯飯店逮獲傑克森，偵詢後依法送辦並獲裁定羈押禁見。

市刑大偵八隊表示，這類國際419詐騙集團常藏身外國，專門冒用熟人名義，謊稱有急用向被害人詐騙鉅額款項，目前因為警方擴大實施關懷提問及斬手行動奏效，使得詐騙集團款項無法順利得手，於是派出外籍車手侵門踏戶到我國來直接向被害人取款。

北市刑大偵八隊2天前接獲一名杜姓國際貿易公司負責人報案表示，月前接獲一名自稱傑克森〔JACKSON〕的外籍男子，以標示「+60」的馬來西亞國際電話，來電謊稱有一件包裹在中國大陸北京報關行卡關，包裹內藏有大量美金，要被害人幫忙先行墊付美金3000元的通關費，就可領出包裹，被害人誤認為來電人士是他在馬來西亞的友人，便不疑有他立即匯款至指定帳戶內。

杜某向警方表示，隔了一段時間，傑克森又以包裹過大且為貴重物品為由，要求他再匯款人民幣55萬2534元至指定帳戶，他輾轉從馬來西亞匯款美金4萬元後便失去訊息。直到日前傑克森又再度謊稱該包裹已經寄出，接著在8月3日，他再接獲另一名自稱是「GORGE」的外籍男子來電，稱該包裹已經順利寄到臺灣，可是卡關在臺灣桃園機場的海關處無法領取，「GORGE」揚稱要他支付先前尚未付清的金額，才能領取包裹。並要杜某到北市大安區國聯飯店與傑克森碰面，以證實確有包裹一事。

此時，杜某心中起疑，於是先到市刑大偵八隊報案，請求警方陪同他到桃園機場查證確認，但警方聽完杜某敘述整個過程後，研判杜某落入國際419詐騙集團騙局中，經查傑克森還留在台北，警方火速趕往國聯飯店，將傑克森帶回刑大調查，傑克森才坦承替詐騙集團當車手，準備向杜姓被害人會面取款。

警方調查，賴比瑞亞籍的傑克林是在今年5月22日，以觀光名義入境臺灣，簽證逾期後滯留臺灣，因無錢生活才淪為跨國詐騙成員，由於杜某從事國際貿易，有相當外語程度才能與外籍詐騙集團交談，才讓杜某誤認為是幫助友人。警方詢後將傑克森依涉嫌加重詐欺案移請臺北地檢署偵辦，經檢方聲請羈押，獲法院裁定羈押禁見。

(中時 )