新南向重要智庫成立 僅2東協駐台代表現身

臺灣亞洲交流基金會8日揭牌，蔡英文總統（左二）、國安會秘書長李大維（左一）、蕭新煌（右二）、外交部長吳釗燮（右一）等人共同揭幕。（陳信翰攝）

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蔡英文總統今出席「台灣亞洲交流基金會（台亞基金會）」開幕儀式時表示，我與新南向國家關係有顯著提升，正走在正確的軌道上。不過，放眼開幕儀式全場，新南向國家中僅越南、澳洲、新加坡派出代表出席。

台亞基金會今舉行開幕儀式暨亞洲深耕聯盟成立酒會，包含即將離任的越南駐台代表陳維海、新加坡駐台北商務辦事處副代表邱俊育（Chun Yok Khoo）、澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）、日本台灣交流協會副代表西海茂洋、美國在台協會（AIT）副代表谷立言及國內官員均出席。

蔡總統致詞時強調，我國與新南向國家合作有顯著提升，包括經貿、醫療、農業、科技、教育等領域，全面深化中，新南向推動正走在正確的軌道上，也是台灣重新形塑亞洲戰略的重要一步。

蔡總統表示，新南向有三個特點，首先以人為中心、第二凸顯區域的包容性、第三深化多元的夥伴關係，秉持以人為中心，人民之間的友善交往，促進區域和平繁榮、並強調亞洲文化的包容性。

蔡總統指出，台亞基金會肩負兩個重要任務，第一是承辦一年一度的玉山論壇，提升台灣在新南向的國際能見度，透過玉山論壇，將台灣重要故事被更多國際友人看見。其次，作為活絡新南向的重要智庫。

(中時 )

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