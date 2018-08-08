性侵案判刑28年轉歸零 勵馨批法官自由心證

2018年08月08日 13:13 中時 游昇俯

被繼父性侵上百次，訴訟5年，判決28年刑期的性侵案件，卻因為法官對受害者處境缺乏理解，不採信補強證據，瞬間改判無罪。勵馨基金會8日疾呼司法為性侵害案件的證據、證詞認定建立標準，採納專家證人意見作為補強證據，不要讓性侵害案件最後都是無罪判決的結果。

一名化名玲玲的年輕女孩，在民國96年到102年間，正當小學六年級到高三的階段，受到繼父與輕度智障的母親，以身上有不淨之物為由，以手指伸入陰道、拍打鼠蹊部及性交，加以性侵害。法官在一、二審皆判繼父28年刑期，但到更一審卻改判無罪。

此案更一審法官對於玲玲哥哥及男友的證詞不予採信，認為只是轉述玲玲陳述內容，不能作為補強證據；法院曾建議玲玲做心理衡鑑，證實她有輕度創傷後壓力症候群反應，但更一審法院卻又認定創傷反應無法直接證明與性侵案件有關，而判決被告無罪。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，性侵案件缺乏目擊證人，尤其發生在家庭內，常因受害人年幼，不懂得蒐集證據，使得證明難上加難。律師賴芳玉也表示，性侵害是密室案件，若要以有親自聽聞的證人為指標，性侵被害人幾乎可以不用進入司法，她怒批，「司法到底還要不要有作為！」

此外，更一審認為玲玲對性侵害次數「前後指述不一」，賴芳玉也說，被害人被性侵上百次，性侵、訴訟歷經十幾年，要如何要求她陳述一致？她說，性侵害犯罪防治法已施行幾十年了，法官卻還不理解性侵被害人的特質。

紀惠容表示，性侵受害者因承受龐大壓力，言詞反覆是典型症狀，玲玲經心理衡鑑，已有亞東醫院精神鑑定報告，雖然目前專家證人制度已入法，但更一審法官僅自由心證，不把鑑定報告作為補強證據，反而採信繼父用面速力達母塗抹玲玲鼠蹊部，可能出於治療目的，實在無法以理服人。

此案經最高法院駁回高等法院，更一審判決無罪，被目前由被害人請求檢察官上訴最高法院。賴芳玉表示，最高法院是法律審，不開庭，得看最高法院有沒有機會把此案發回更審，才有翻案機會。

她並表示，目前性侵被害人訴訟參與權不夠，只有陳述意見、委託告訴代理人閱卷的權利，在司法程序中處於證人的地位；期待司法改革能賦予被害人調查證據、交互詰問及獨立上訴之權，否則性侵案件都判無罪可想而知。

(中時 )