為毛孩子打造美麗家園 振興社區發動里民彩繪狗宿舍。

台南市北區振興社區為浪浪打造漂亮家園，8日發動里民彩繪。（程炳璋攝）

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振興社區的流浪犬宿舍在彩繪後更漂亮。（程炳璋攝）
振興里長童小芸跟里民一起彩繪流浪犬宿舍外牆。（程炳璋攝）

台南市北區振興社區是全台第一個認養毛孩子的社區，振興里長童小芸去年一口氣從動物收容所認養3隻，作為社區巡守隊的生力軍，7月又增添一隻「咪露」，也是隻被棄養的浪浪，社區發動數十位居民，8日一起彩繪4隻毛孩子居住的家園。

振興里去年4月以社區力量從動物收容所認養3隻被棄養的流浪狗「小潔」、「咘仔」、「雙雙」，童小芸再振興活動中心旁打造全新的「犬界帝寶」，不但空間寬敞，還加裝熱水器、美容台，旁邊還有公園，並有簡單的遊樂器材。

振興社區不只認養流浪犬，住進社區的3隻流浪狗各司其職，「咘仔」每天陪著巡守員巡視社區2小時，「雙雙」個性溫和擅於陪伴長者，活潑的「小潔」則是最佳社區公關，一度獲邀拍宣導短片。

有里民知道振興活動中心打造的狗舍環境好，7月拜託童小芸再收容1隻從歸仁區跑來北區的流浪狗「咪露」，童小芸衡量空間，認為可再容納1隻，同意讓振興三毛再添生力軍。

新成員「咪露」進住後適應良好，與其他3犬互動增溫，社區居民8日發動彩繪，數十位居民在開元國小校長李添旺與師生組成藝術團隊的指導下，將狗舍外牆彩繪起來，讓振興「4毛」有個漂亮美麗的窩。

社區志工表示，暑假期間常有小孩子跑來振興公園找3隻毛孩子玩耍，孩子與狗互動親暱，「振興3毛」1年來不僅幫忙守護社區，更為居民間感情互動的寵物。

(中時 )

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