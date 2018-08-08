當心成為「睡駕」 睡眠呼吸中止症開車易秒睡

2018年08月08日 13:13 中時 鄭郁蓁

打呼太大聲，恐也會危害健康和生命安危！醫師指出，許多睡眠呼吸中止症患者不僅大呼特別大聲，也很容易突然秒睡，不少人開車開到一半突然睡著，後車駕駛猛按喇叭也叫不醒，這類患者中，甚至還有公車、計程車、油罐車等職業駕駛，行駛在道路，彷彿一顆移動式炸彈。

根據交通部統計，2016年疲勞駕駛肇事的事故人數超過2000人次，其中以睡眠呼吸中止症患者居多，立委、醫界今天齊呼籲衛福部，儘速提供「陽壓睡眠呼吸器」給付，讓睡眠呼吸中止症患者在確診後，獲得積極治療。

亞洲睡眠醫學會理事長陳濘宏說，疲勞駕駛無法以科學儀器判定，更難以限制「睡不上路」，除了容易罹患慢性疾病、危及健康之外，睡眠呼吸中止症患者還可能影響用路人安全。

陳濘宏表示，曾收治一名年輕的油漆工人，工作時常打瞌睡，一次刷天花板時，坐在鐵樓梯上，居然也睡著，從樓梯上跌到地面，緊急送醫。至於等紅綠燈時睡著，對於眠呼吸中止症患者來說，更是稀鬆平常的事，就算只有幾十秒，也能立刻睡著，陳濘宏說，曾經收治過在開車時睡著的案例，其中包括公車、計程車、貨櫃車，甚至油罐車，想想令人心生畏懼。

陳濘宏指出，多項醫學文獻證實「陽壓睡眠呼吸器」為治療眠呼吸中止症最有效的方法，只要晚上戴著睡覺，就可以減少呼吸中止頻率，不僅大幅提昇患者睡眠品質，更降低引發慢性病機率、降低5成6心臟病風險。

此外，政府2017年取消睡眠呼吸中止症身障手冊，也無任何健保補助，讓許多患者選擇消極改善方式，甚至放棄治療。他呼籲，應推動健保相關補助制度，盡快給付「陽壓睡眠呼吸器」，而民眾對眠呼吸中止症應有更正確的認知，常覺睡不飽、容易疲累，睡覺常打呼，就應主動檢測。

(中時 )