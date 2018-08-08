毒販被逮竟稱：只是吸食，沒什麼大不了

板橋警分局8日抓到毒販，對方竟謊稱只是要去網咖、沒有販毒。（宋原彰翻攝）

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中時
宋原彰

新北市板橋警分局8日凌晨1點接獲線報，一名37歲鄭姓男子隨身攜帶安非他命，正準備透過手機通訊軟體向毒友販毒。警方趕至現場當場捕獲後，鄭男坦承攜毒，但謊稱自己要去網咖，否認販毒，「單純吸食，沒什麼大不了。」

37歲鄭男平時住在板橋，以販毒為生，透過手機通訊軟體兜售毒品，並選擇在住家附近的超商與毒友交易，親自騎機車宅配送貨；甚至為了防止警方查緝，出門刻意不帶手機，避免販毒事證曝光。

8日凌晨1時許，板橋偵查隊接到線報，大觀路上警方的「緝毒熱點」，疑似有毒販出沒，偵查隊長帶著小隊長及5名刑警前往埋伏，果然發現渾身刺青的鄭姓藥頭騎著機車，左顧右盼在超商前停了下來。

刑警上前詢問後，鄭男即開始頭冒冷汗、嘴角抽動，並表示「沒啦！我是要去網咖路過」，刑警再次詢問身上有帶東西嗎，他才坦承攜帶毒品，並主動交出一包安毒，誆稱是自己隨身攜帶、否認販毒，說自己只是單純吸食，沒什麼大不了。

員警帶鄭男回到住處後，果然發現其他的毒品及吸食器等證據，依法將他送辦。板橋警方表示，目前全國正在執行的「安居緝毒專案」，全力阻止年輕一代遭受毒品殘害，給全天下的父親一個平安開心的父親節。

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(中時 )

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