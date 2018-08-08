金門新三通 施正鋒：民生別搞成民怨 蔡政府不聰明

2018年08月08日 13:32 中時 朱真楷 、 姚志平

前副總統呂秀蓮8日出席「新三通與兩岸互動」暨「和平學苑」記者會並表示，台灣若要改善與中國大陸的關係，金門、馬祖可以扮演和平中立的橋樑角色，因此她宣布創立「和平學苑」，透過宣導課程持續推動台灣和平中立。（姚志平攝）

金門縣長陳福海宣示金門將啟動通水、通電、通橋，前副總統呂秀蓮今天表示，金門提出「新三通」後，並沒有引起台灣本島太多重視；問題是，金馬已不再擔任前線，中國也認為不需要透過金馬打台灣，但即便不武力打台灣，金馬卻可能牽動台灣很多鄉親的心，蔡政府在這一點上必須謹慎因應。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒則認為民生就是民心，不要搞成民怨，他覺得民進黨政府有一點不是很聰明的感覺。

施正鋒說，他不認為通水、通電、通橋之後，中國對台灣就能如入無人之境；相反的，今天金門的事情，其實是讓台灣出現創造和平中立的契機，不應全然以過去那種國防安全的觀念來看待，「我認為，民生就是民心，不要搞成民怨，大人吵架不要讓人家金門的小孩子不方便，我是覺得民進黨政府有一點不是很聰明的感覺」。

呂秀蓮今天邀集施正鋒、前國安會副秘書長張旭成、前國防部長蔡明憲、前中山科學研究院院長龔家政、前駐美副代表裘兆琳等人，宣布成立「和平學苑」。呂秀蓮說，東北亞危機焦點已轉移至台灣海峽，中國亟欲突破第一島鏈，而美國也展開印太新戰略布局，台灣既是第一島鏈中心點，也是印太新戰略一枚活棋，今後2至3年台灣舉行的地方與中央選舉，將決定台灣政權興替，更可能決定台灣存亡絕續。

呂秀蓮說，台灣人愛好和平，更需要尊嚴，因此，她希望透過公投，向國際宣布台灣「中立和平」，爭取國際認同，這是讓兩岸兩岸和平、台灣有尊嚴的最佳選擇。

呂秀蓮說，假設公投將於2019年底舉行，依照公投法規定，必須於明年2月1日提出第一階段提案聯署，3月中旬展開第二階度聯署，並於9月中旬取得28萬份公投聯署書，就能啟動全民公投。而和平學苑的設立，就是希望能推動台灣和平中立的工程。

面對近來金廈通水儀式圓滿結束，金門縣長陳福海也宣示通水只是起步，未來更將啟動通水、通電、通橋的「新三通」。呂秀蓮表示，當台海從戰爭轉向和平的過程中，如果台灣希望能夠成為和平中立的國家，那麼，金馬會是最得天獨厚的橋樑角色。

呂秀蓮強調，金門縣長提出「新三通」，並沒有引起本島太多的重視，這是很值得觀察的事情。因為，現在金馬不再擔任前線，中國也認為不需要透過金馬打台灣，可是金馬卻可能牽動台灣很多鄉親的心，所以台灣必須謹慎因應。

施正鋒則說，今天金門的事情，其實是台灣要走向和平中立的契機，不應該再站在過去那種國防安全、對方是共匪的想法。因為，所謂經濟的收買統戰會讓我們投降，他認為這其實只是一種假設。

施正鋒表示，他不認為通水、通電、通橋之後，中國對台灣就能像如入無人之境；就像這陣子有人問他通水之後，台灣會不會變成像香港、澳門一樣，通了水就會自動投降，「我不認為是這樣，就像現在新加坡也是用馬來西亞的水」。

施正鋒強調，通水的事情其實是個契機，這不是說台灣要把自己表現的度量很大，而是彼此之間應該要客客氣氣，畢竟這也是對方幫忙。「雖然老共一定會大肆宣傳，藉此機會進行政治宣傳，但是民生就是民心，不要搞成民怨，大人吵架不要讓人家金門的小孩子不方便，我是覺得民進黨政府有一點不是很聰明的感覺，我必須這樣講」。

(中時 )