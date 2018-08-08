父親節傳愛 星戰501師軍團前進高雄長庚

2018年08月08日 13:38 中時 林宏聰

以扮演星際大戰角色聞名的台灣501師軍團前進高雄長庚，與住院病童及家屬一起慶祝父親節。（林宏聰攝）

2位病童奮勇對抗黑武士，最後對手拿下面罩，竟然是自己的爸爸，讓2人笑開懷。（林宏聰攝）

高雄長庚院長王植熙（左二）也親自扮裝登場，表達對活動的全力支持。（林宏聰攝）

高雄長庚醫護團隊希望透過星戰活動，帶給病童及家屬滿滿原力，勇敢對抗病魔。（林宏聰攝）

醫護人員堅守崗位、病童父親要照顧孩子，一刻不得閒，高雄長庚為了這群沒辦法開心過父親節的爸爸們設計專屬活動，邀台灣501師軍團扮演星際大戰角色，2名病童受邀上台學習揮舞光劍，最後才知對戰的對象竟是自己爸爸，當場笑開懷，1個忘了抗癌1年的辛苦，另1個則更有勇氣面對隔日要動的心臟手術。

6歲病童蔡承曌因先天心室中膈缺陷，預計9日接受心臟手術，而9歲的蔡庠葓罹患俗稱「血癌」的急性淋巴白血病，醫師說化療療程需要2年8個月，他從去年8月抗癌至今；8日上午，2人一起到高雄長庚兒童醫院1樓大廳，參加「星戰親子88日─我愛爹地活動」。

2人先跟著絕地學校校長、高雄長庚耳鼻喉科醫師羅盛典練習展現原力、揮舞光劍的各種招式，最後化身絕地武士，與戴著面具的黑武士對決，最後黑武士露出真面目，竟是2人的爸爸，小朋友們立刻露出難得的燦爛笑容。

蔡承曌的爸爸表示，承曌年紀還小，不是很懂開刀的意思，但家人都知道心臟手術有10％風險，一直很擔心，希望這場絕地武士活動，能給孩子滿滿原力；蔡庠葓父親蔡天益也說，小朋友健康最重要，庠葓還有很長一段抗癌路要走，期盼他學習絕地武士精神，不向病魔低頭。

羅盛典表示，星際大戰故事除了正斜對戰外，也是講述親子關係，因此特別邀請台灣501師軍團到院參與，透過星戰角色扮演，帶給社會更多正能量，院內醫護同仁也反應踴躍，在不影響工作前提下路過大廳給予支持，或事前到舞台前打卡按讚。

高雄長庚院長王植熙更是親自到場，扮裝成絕地武士上台致詞，不計形象壓低斗蓬遮臉，為現場帶來笑聲，他應景搞笑說，星戰活動能小朋友高興，媽媽就會快樂，爸爸就不會被罵，「祝天下爸爸父親節快樂」。

(中時 )