損失400多萬不放棄！ 退休教師養出全台第一尾產銷履歷筍殼魚

退休小學教師陳文湖，4年多來歷經多次失敗，終於養殖出全台第一條產銷履歷的筍殼魚。(鄭雅文攝)

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台南市筍殼魚產量占全台9成，每年可達110公噸，過去因養殖不易、成長慢等，養殖業者申請產銷履歷意願不高，但在技術提升後，七股養殖業者陳文湖終於成功養殖出全台第一尾產銷履歷的筍殼魚。

台南市農業局發出喜訊並表示，從今年1月25日修正「養殖魚類台灣良好農業規範（TGAP）」，增列筍殼魚驗證品項，陳文湖於今年5月，在659位參與「產銷履歷補助評選」計畫的農漁民中，取得受補助參與產銷履歷驗證資格，是唯一以筍殼魚為驗證品項的受驗證申請者。上月26日已完成第一階段採樣程序，7日藥檢報告也出爐、僅剩證書頒發。

成果得來不易，養殖業者陳文湖說，「當初是因為興趣，當作繳學費」，沒想到一投入就離不了身，他說自己愛釣魚，4年多前從仁愛國小老師退休後，朋友有魚塭問他要不要使用，因曾食用筍殼魚覺得肉質極優，因此第一年花300多萬養了1萬5000尾，結果碰上寒流，全部凍死，心血全泡湯，入續又投入了5、60萬的魚苗。

之後不死心，他改善飼養流程，養殖全採天然養殖，連魚塭雜草都以人工割草機除草，不使用除草劑；養殖全程更不投用藥物，全以高成本白蝦作為筍殼魚飼料，終於在上月取得筍殼魚產銷履歷認證。

陳文湖指出，筍殼魚在市面上接受度高，銷路好，加入產銷履歷是要再提升品質，目前零售每斤賣700多元，一般餐廳每斤也有550元，行情佳。他說，只要抓到飼養訣竅，克服飼養魚苗的難度，存活率高利潤相當不錯，現在也逐漸再回本。

(中時 )

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