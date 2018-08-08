姚文智民調持續探底 妖西崩潰：姚不是不強 是台灣智障太多

2018年08月08日 13:41 中時電子報 林毅

妖西臉書全文 (圖／翻攝自妖西臉書)

民進黨籍台北市長參選人姚文智民調持續探底，遠遠落後給柯文哲與丁守中，年輕人支持度更是史無前例的0%，前太陽花成員妖西今天(8日)在臉書PO文：「不是姚文智不夠強，而是台灣智障太多」，文章被轉至PTT後瞬間被噓爆。

本名池尻敬文的「妖西」在臉書表示：「柯文哲的高人氣是一個令人不忍面對的事實，不是因為蔡英文執政不利，也不是因為姚文智不夠強，而是台灣智障果然有那麼多，有碰過柯粉的就知道我在說什麼」；接著說：「回看台灣壯烈的民主運動拼鬥史、台獨建國史、再看到今天仍是一大群腦子有洞的在扮演關鍵多數、決定政治權力的分配，要不哭，真的很難」，獲得支持者讚好。

然而文章被轉至PTT八卦版後，瞬間就被噓爆，鄉民們紛紛痛罵：「本版不歡迎自介」、「為什麼要這樣介紹自己」、「又在牽拖了，都是they的錯」、「邊緣人又再刷存在感」、「連DPP都不要的」、「智障通常都會覺得別人也是智障」、「他的邏輯就是，不投DPP就是智障」、「好險不是大家都跟妖西一樣，不然台灣早滅了」。

事實上妖西幾乎每次文章被轉到PTT都是被噓爆，又因為連續3次遊行抗議關鍵時刻時，都以「家庭因素」為由提前逃離現場，卻在事後自吹自擂，因此鄉民也都會揶揄妖西是「思想的巨人，行動的侏儒，收割的王者，烙跑的冠軍」，諷刺妖西投機作風。

(中時電子報)