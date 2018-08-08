確保救國團營隊不受影響 黨產會：按季申請經費

黨產會發言人施錦芳稱「會議過程很順利」，受訪前一度大吐了一口氣。（黃世麒攝）

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救國團祕書處主任鄭斐文率相關人員與黨產會開會協商。（黃世麒攝）

7日救國團被黨產會認定是國民黨的附隨組織，資產被凍結禁止處分，黨產會8日上午與救國團開會協商，會後黨產會表示，已請救國團在下周一前把8月需要營運許可的經費項目報到黨產會，8月辦的營隊或動費用也可先行支用，之後則採取按季申請模式。

8日協商會議結束後，黨產會發言人施錦芳出面說明會議協商結果，她說雙方達成共識，救國團只要在主管機關認定合法的經營學習中心、運動中心或活動中心，黨產會都會協助它們維持合法經營營運，後續對於員工、教師、消費者權益保障，也達成共識，先就八月份營運許可的經費項目，在下周一前能報到黨產會，以便儘快協助。

此外，針對救國團目前在八月短期的營隊活動，包括已經在路上的或即將出發的，需要經費，施錦芳說黨產會也同意救國團先行支用，八月底再整理事後核備，所以對目前的營隊運作不會有影響。至於救國團今年九到十二月營運，黨產會建議救國團先將九月營運經費好好檢視一下，儘快提出營運經費許可計畫，因為黨產會將於8月21日開委員會，屆時讓委員會審查，接下來希望救國團按季申請，模式建立起來後，對救國團營運應該沒有太大影響。

被記者問到是否會擔心對救國團所為被解讀成選前政治鬥爭？施錦芳說調查持續快兩年，到了成熟階段，就應該要做，這是依法行政作為。

還有記者提到救國團現有活動中心、補習班，有些學生有繳費，還在上課，施錦芳回稱救國團合法的經營會保障其正常運作，請上課同學不要擔心。

(中時 )

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