韓歷史學家：古朝鮮文明早於黃河文明

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旺報

南韓社會史學者，首爾大學名譽教授慎鏞廈最近出版了《古朝鮮文明的社會史（知識產業社）》一書。書中他認為5000年前出現的古朝鮮文明，繼美索不達米亞文明（5500年前）和埃及文明（5100年前），是世界第3大古代文明。古朝鮮文明早於黃河文明（3700年前）。

據慎鏞廈的研究，古朝鮮文明起源於西元前30世紀，位於大同江流域和遼東地區。冰河時期結束之後，在12000年前，處於北緯40度以下的古朝鮮半島出現了農耕文化，成功栽培稻子和豆子，為世界最早。新石器時代，農業革命帶來人口增多，一部分人移居到北方地區。到達遼河以東的人們成為了穢族，信奉虎為圖騰，而到達遼河以西地區的則成為貊族，信奉熊為圖騰。

5000年前，氣候異常現象持續，遼西地區的貊族向東南遷移，在大同江流域與韓族結合，成立了以青銅器文化為基礎的古朝鮮。歷經1000年之後，將首都遷至遼東，吸納穢族，向東西方向擴大領土，成立了覆蓋朝鮮半島、滿洲、沿海州的古代聯邦國家。

古朝鮮人馴養野馬，騎馬文化得到發展，他們信奉太陽和檀君為共同信仰。而且韓-穢-貊各部族的語言得到整合，出現了古朝鮮語，這又是烏拉爾-阿爾泰語系中歷史最久的語言。因此可以說，被認為是西方文明之源的美索不達米亞文明、埃及文明，與之相抗衡的東方文明並不始發於黃河文明（3700年前），而應當是古朝鮮文明。

(旺報 )

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