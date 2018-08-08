極速製造！美國空軍用VR訓練飛行員

美國空軍學員在航空基礎培訓課程中，駕駛訓練機在空中飛行，熟悉當地空中的交通狀況。(圖/美國空軍)

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中時電子報

美國空軍為了減輕飛行員短缺的負擔，最新計畫是透過VR虛擬實境裝置，來加速訓練新一批的飛行員。原本課程設計只是一項實驗性的計畫，美軍想要觀察VR如何影響飛行員訓練的速度和範圍，結果該計畫相當成功，讓課程規劃人員受到很大鼓舞。VR訓練方式可望在軍隊中更加普遍。

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根據航空新聞網站《AV Web》報導，由於美國空軍面臨飛行員短缺的問題，軍隊希望透過虛擬實境的模擬裝置，讓學習的學員更快融入狀況，早日上手，以緩解缺兵窘境。

值得注意的是，原本只是一個實驗課程，開發人員想要測試VR裝置，針對基礎飛行訓練速度和範圍的效果。結果課程相當成功，讓開發人員受到相當大的鼓舞，並且嘗試從錯誤中汲取教訓。

報導說，VR模擬裝置提供給參與訓練課程的學員一個更真實的體驗，讓他們可以在過程中「無限制的」使用、操作以及大量練習。因此訓練效果相當好，他們更早學會了複雜的飛行課程，並從中掌握重要的技巧，更快成為一名合格的飛行員。

每位參與訓練的學員都會配戴紀錄生理數據的感測器，以便研究人員能夠測量他們訓練時的生理反應。由於這個課程只是實驗性的階段，因此不一定每位學員都能成為飛行員，但是這種透過VR訓練的方式未來可能會更加普及。

(中時電子報)

文章來源：Air Force Tries VR Training

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