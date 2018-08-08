秦偉遭指控伸狼爪今宣判 濱小步臉書發文洩心情

2018年08月08日 14:01 中時 蕭雅玲

秦偉伸狼爪將宣判，造型師臉書Po文透露心情。（翻攝自臉書）

秦偉前年6月遭女造型師以及多名女子提告性侵，在演藝圈引爆震撼彈，據了解，8名女子中年紀最小僅14歲，被以強制性交等10項罪名起訴，台北地方法院經過審理，將於今（8日）下午4點宣判。而事件女造型師濱小步也在今天於臉書Po文以233字寫下她的心情表示，「今天宣判不會到場，現在的情緒需要一個人靜一靜，暫時不接聽任何電話，謝謝大家體諒。」

她表示：「2年多來自己過著簡單生活，換回健康的身心，就是在等今天這一刻的到來。」這件事情雖然讓她失去造型師身份，但也因此讓自己走上銀飾設計師這工作，並將於明（9日）早上召開記者會對外說明。

濱小步聲明全文：

各媒體記者謝謝你們的關心，今天法院宣判我不會到場，現在情緒非常需要一個人靜一靜，請給我一點時間暫時無法接聽任何電話或者是先關機，謝謝你們的體諒。

這兩年一路走來一直讓自己簡簡單單的生活，才能擁有健康的身心，但今天這一刻終於來到，無論結果如何我卻好想崩潰大哭。雖然失去了4年多歌手專屬造型師身分，但也走上銀飾設計師這條路，對的起自己並對社會有個交代，對所有受害者也仁至義盡了。這個事件我有必要好好對社會做個說明，但不想當下情緒反應草率結尾，仔細思考後宣判結果出來，我會整理好心情「明日下午」開記者會說明。

(中時 )