秦偉遭指控伸狼爪今宣判 濱小步臉書發文洩心情

秦偉遭指控性侵後淡出演藝圈。

友善列印
中時
秦偉伸狼爪將宣判，造型師臉書Po文透露心情。（翻攝自臉書）

秦偉前年6月遭女造型師以及多名女子提告性侵，在演藝圈引爆震撼彈，據了解，8名女子中年紀最小僅14歲，被以強制性交等10項罪名起訴，台北地方法院經過審理，將於今（8日）下午4點宣判。而事件女造型師濱小步也在今天於臉書Po文以233字寫下她的心情表示，「今天宣判不會到場，現在的情緒需要一個人靜一靜，暫時不接聽任何電話，謝謝大家體諒。」

她表示：「2年多來自己過著簡單生活，換回健康的身心，就是在等今天這一刻的到來。」這件事情雖然讓她失去造型師身份，但也因此讓自己走上銀飾設計師這工作，並將於明（9日）早上召開記者會對外說明。

濱小步聲明全文：

各媒體記者謝謝你們的關心，今天法院宣判我不會到場，現在情緒非常需要一個人靜一靜，請給我一點時間暫時無法接聽任何電話或者是先關機，謝謝你們的體諒。

這兩年一路走來一直讓自己簡簡單單的生活，才能擁有健康的身心，但今天這一刻終於來到，無論結果如何我卻好想崩潰大哭。雖然失去了4年多歌手專屬造型師身分，但也走上銀飾設計師這條路，對的起自己並對社會有個交代，對所有受害者也仁至義盡了。這個事件我有必要好好對社會做個說明，但不想當下情緒反應草率結尾，仔細思考後宣判結果出來，我會整理好心情「明日下午」開記者會說明。

(中時 )

傳范冰冰自費住高檔套房？霸氣回… 兒子長期遭校園霸凌 崔佩儀嘆：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。