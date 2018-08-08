台北》姚陣營昨點名高嘉瑜退黨 今改口：相信她不是投機的人

姚文智陣營發言人洪立齊。（郭建伸攝）

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民進黨台北市長參選人姚文智的競選發言人洪立齊，昨在政論節目上點名台北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜，建議兩人是否退黨，或台北市黨部處理兩人黨籍問題，引發外界關注。對此，洪立齊今受訪時說，高嘉瑜說她支持姚文智，他們會拭目以待，姚會盡快拜訪，「經過她今日發言，我相信她不是一個投機的人」。

洪立齊昨在政論節目《鄭知道了》節目上語出驚人，表示部分黨內同志行為讓人不解，比如周榆修最近頻頻上政論節目，「上政論節目恐怕跟輔佐市政有點超出那個範圍了」。

此外，高嘉瑜日前在政論節目大讚柯文哲政績，同樣引發綠營基層不滿，同台的名嘴余莓莓數度大翻白眼。洪立齊昨也指出，黨有自己提名的候選人，這樣的做法會造成支持者混淆，呼籲若仍疼惜民進黨，要做出選擇，比如自行退黨不掛黨籍或是看中評會是否處理黨籍問題。

但此話一出，引發大批網友撻伐，批評姚文智的民調比高嘉瑜低，竟然還叫別人退黨，反批姚才應該退出民進黨。

對此，洪立齊今下午受訪時說，總統蔡英文上禮拜已經授旗給姚文智，高嘉瑜當天也站在後面，「包括高議員在內的全黨上下，應該都很清楚民進黨的立場」。洪說，高嘉瑜說她支持姚文智，「我們拭目以待」。

洪也說，他是第一次參與政治、參與選戰，看到團隊或黨裡面有些人好像講一套做一套，心裡很震撼、很難過，「選舉不能有立場不堅定、猶疑或投機主義」，要有選擇，並且承擔。

(中時 )

確保救國團營隊不受影響 黨產會… 大政治大爆卦-無色覺醒》韓國瑜…

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