俄出售S-400防空飛彈 引導大陸與美對抗

2018年08月08日 14:11 中時 王嘉源

美國之音（VOA）中文網7日報導說，大陸從俄羅斯採購的兩個S-400防空飛彈團中的第一個團裝備到貨後，大陸開始進行了飛彈試射。觀察家們注意到，大陸近些年來不斷提高軍費發展軍力，俄羅斯對此試圖引導利用，讓大陸同美國對抗。S-400防空飛彈等武器更成為俄羅斯利用大陸和其他國家的重要地緣政治工具。

俄羅斯塔斯社報導說，大陸在上個月末和本月初開始對從俄羅斯採購的S-400防空飛彈系統進行射擊測試。發射後的防空飛彈所針對的是大陸軍隊靶場中的彈道飛行目標。

掳報導，大陸在2014年簽署合同，從俄羅斯採購了兩個團的S-400防空飛彈。第一個團的S-400防空飛彈裝備5月份已經透過海上船運全部交付大陸。雙方上個月下旬正式簽署了第一個團S-400防空飛彈裝備的交接文件。除了S-400防空飛彈外，大陸從俄羅斯採購的蘇-35戰機也已經交貨。與此同時，大陸繼續大量從俄羅斯購買各種戰機和軍事運輸機的引擎。

美國之音指出，大陸是第一個同時獲得S-400防空飛彈和蘇-35戰機的外國買家。在向大陸出售先進武器方面，俄羅斯因為擔心大陸威脅一直非常謹慎，克里姆林宮也時常面臨各種反對和阻撓聲音，因此導致S-400防空飛彈和蘇-35戰機這兩筆交易的談判過去一度進展緩慢。

但俄羅斯與西方交惡後形勢發生了改變，促成這兩筆交易在烏克蘭危機後能迅速達成。最近一、兩年來，俄羅斯根據合同開始陸續向大陸交付戰機和防空飛彈。預計在不久的將來，蘇-35戰機和S-400防空飛彈合同將執行完畢。

大陸10多年前曾從俄羅斯大量採購了S-300防空飛彈和蘇-27，蘇-30等型號戰機。與過去相比，大陸採購的S-400防空飛彈和蘇-35戰機的數量都大幅減少。蘇-35戰機的採購量僅有24架。

一些俄羅斯軍備問題專家認為，與10多年前不同，大陸採購的S-400防空飛彈和蘇-35戰機都保持在最低數量。大陸的一個主要目的，無疑是想瞭解這些武器裝備的性能然後仿製。

在大陸從俄羅斯採購蘇-35戰機和S-400防空飛彈之際，大陸軍力也在迅速擴充。軍事評論人士赫拉姆奇辛說，大陸軍費開支不斷增長，實際數額要大大超過公開的數字。赫拉姆奇辛：「大陸並沒有必要如此大規模的擴充軍力，因為憑藉大陸今天的實力，沒有人能進攻大陸，以及與大陸發生武裝衝突，所以，大陸以這樣快的速度擴充軍力讓人難以理解。」

美國之音報導，一些俄羅斯學者認為，在大陸大力擴充軍力之際，俄羅斯也在透過向大陸出售武器試圖引導大陸的軍事戰略方向，讓大陸把更多注意力集中在同美軍抗衡上。大陸從俄羅斯採購的蘇-35戰機，目前都被部署在針對台灣海峽和南海的廣東湛江基地。

軍備專家說，S-400防空飛彈和相應雷達由於射程遠和覆蓋範圍大，同樣能給台灣空軍，以及東海日本空軍的活動帶來很大麻煩。

美國之音指出，在大陸之後，俄羅斯也計劃向土耳其、以及與大陸擁有領土糾紛的印度和越南出售S-400防空飛彈。俄羅斯透過向大陸鄰國印度和越南出售S-400防空飛彈和其他武器，能達到牽制大陸的目的。

在大陸獲得蘇-35戰機後，南海地區的另一主要國家印尼很快也將從俄羅斯獲得這種戰機，成為大陸之後蘇-35戰機的第二個外國買家。

評論人士說，S-400飛彈已不僅單純是防空武器，目前已成為克里姆林宮手中重要的地緣政治工具。由於美國反對北約成員國土耳其採購S-400防空飛彈，俄羅斯透過向土耳其出售S-400防空飛彈能挑起北約內部矛盾，以及土耳其與美國交惡。

印度向俄羅斯採購S-400防空飛彈也可能面臨美國的制裁風險。俄羅斯透過向印度出售S-400防空飛彈，也可達到在美印之間製造矛盾，阻止美印進一步接近的目的。

俄羅斯已把S-400防空飛彈和蘇-35戰機都部署在了敘利亞戰場。雖然美國和其他西方盟國在敘利亞戰場實施過飛彈攻擊和空襲行動，但部署在敘利亞的俄軍多套S-400防空飛彈系統從未發射投入實戰。

(中時 )