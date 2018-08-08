興建兩岸海底隧道對台灣是好是壞？網友反應一面倒

圖為人員在青島膠州灣海底隧道進行電力檢修。（新華社資料照片）

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中時電子報
／綜合報導

大陸正在規劃興建一條穿越台灣海峽、連接大陸與台灣的海底鐵路隧道。若建構完成，這條海底鐵路隧道將變成世界最長。對此，前總統府秘書長羅智強在臉書發起「興建兩岸海底隧道，連通兩岸高鐵，對台灣是好事還是壞事？」的投票，其中高達九成民眾認為是好事。

大陸曾提出連接兩岸的台灣海峽海底隧道的構想，大陸科學家近日對這條將成為世界最長的海底鐵路隧道，在設計上成功達到共識。據《南華早報》報導，若實現的話，未來將可以完成一條長達135公里，從福建省連接到新竹的海底隧道，以每小時250公里的速度穿梭台灣海峽。

對此，羅智強在臉書舉行投票，他說排除民進黨執政下的興建可能性，「你覺得興建兩岸海底隧道，連通兩岸高鐵，對台灣是好事？還是壞事？」截至今日兩點為止，共有3072人參與投票，其中有2771人認為是好事；301人認為是壞事。總體來看，認為是好事的人佔了九成。

網友則回應表示「當然是好事啦，本來能夠促進兩岸交流，經濟溝通的事情都要推動」、「絕對是好事。大陸地下資源豐富，觀光景點遼闊，景色優美世界第一，經濟又突飛猛進繁榮極快」、「當然是好事啦， 沒有了大陸的經濟， 台灣會更慘」、「高鐵通這當然是好事」、「樂見其成」、「純經濟面看，絕對是好事」、「台灣海峽，深不可測，還有洋流不可預測的問題，還是不可」、「當然不好」、「壞事」。

(中時電子報)

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